Manchester City aurait quitté les négociations pour Cristiano Ronaldo

Manchester City have decided to LEAVE negotiations for Cristiano Ronaldo. He’s NOT joining Manchester City - club position has been so clear in the last minutes. #MCFC #RonaldoImportant to clarify: personal terms have never been agreed, same for fee for Juventus. pic.twitter.com/lEE5A6XSKY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Manchester United are preparing their official contract proposal to Cristiano Ronaldo! Jorge Mendes will receive it soon. Man Utd are « confident » now. #MUFC #RonaldoPaul Pogba is currently not involved in any talk. Man City are OUT of the race for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ay4GUZfduS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Du bleu au rouge ?Annoncé avec insistance du côté de Manchester City depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo ne devrait finalement pas rejoindre Pep Guardiola. Plusieurs médias et journalistes ont ainsi rapporté ce vendredi que lesavaient quitté la table des négociations pour attirer la star portugaise.Toutefois, le quintuple Ballon d’Or pourrait bien se rendre à Manchester dans tous les cas puisque c’est maintenant United qui serait rentré dans la danse pour CR7. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’il ne devrait plus porter la tunique turinoise. Il a fait savoir jeudi à son entraîneur, Massimiliano Allegri, qu’il ne souhaitait plus jouer pour la Vieille Dame D’un transfert qui pue l’argent à un mouvement romantique, il n’y a que 6,43 kilomètres.