Manchester City alerte sur la menace de pénurie d'eau

GL

Pour une fois, Manchester City prend l'eau.Le Royaume-Uni n'est pas un modèle en matière de gestion de l'eau, avec ses trois milliards de litres perdus chaque année rien qu'à cause des fuites. Alors que cette ressource si précieuse pourrait manquer dans certaines régions d'Angleterre dès 2045, Manchester City s'est associé avec la société américaine Xylem, spécialiste des solutions de gestion de l'eau, pour réaliser un court métrage afin de sensibiliser toutes les générations à cette question de l'eau.Le film, intitulé, nous projette en 2045. Phil Foden est alors manager des. Un monde encore plus avancé au niveau technologique. Des progrès qui n'ont manifestement pas empêché l'eau de se raréfier. Lorsque que les joueurs pénètrent sur le terrain, on peut observer que la pelouse n'a plus rien de comparable avec le billard actuel de l'Etihad Stadium. L'herbe est sèche, comme grillée par le soleil. Surtout, c'est peut-être le dernier match de football de l'histoire de Manchester City... Les stades ferment à travers le pays, face à la catastrophe causée par le réchauffement climatique et le gaspillage de l'eau.Une belle illustration des engagements que peuvent prendre les clubs les plus médiatisés de la planète.