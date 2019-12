City achève l’année sur une bonne note

93

Manchester City (4-3-3) : Bravo – Walker, Garcia, Fernandinho, Zinchenko – Rodri, Bernardo Silva (Gündoğan, 62e), De Bruyne – Sterling (Gabriel Jesus, 88e), Mahrez, Agüero (Foden, 81e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Sheffield United (3-5-2) : Henderson – Basham, Egan, O’Connell – Baldock, Bešić (McBurnie, 75e), Norwood, Fleck, Stevens – Robinson (McGoldrick, 60e), Mousset (Sharp, 83e). Entraîneur : Chris Wilder.

RD

Il faut peut-être croire Pep Guardiola, quand il martèle que «» .Mais même si la virtuosité semble lui échapper et promise à un autre cette saison, Manchester City continue d’entretenir ses illusions de titre après sa victoire poussive acquise contre Sheffield ce dimanche soir. Invaincu dans l’élite face auxet jamais tombé à domicile devant une équipe promue depuis 2007, le champion en titre entendait retrouver de l’élan après la claque reçue à Wolverhampton deux jours plus tôt. Reste que si les pensionnaires de l’Etihad Stadium affichent une possession gargantuesque, seul Mahrez parvient à se distinguer timidement (17). Ce qui décomplexe Sheffield, à commencer par Lys Mousset prêt à dévorer les espaces laissés par l’arrière-garde mancunienne. Pas récompensé de ses efforts après l’intervention de la VAR en raison d’un but refusé pour une position de hors-jeu (28), le Français pèche dans la finition au terme d’une percée (40).Pas franchement plus inspiré au retour des vestiaires malgré un ballon toujours confisqué, un City plus que verni trouve la faille grâce au « Kun » . Et surtout à l’arbitre Chris Kavanagh, qui prend malgré lui part à l’action. Un brin plus entreprenant une fois le verrou forcé, De Bruyne se mue à son tour en buteur. Passeur décisif sur l’ouverture du score d’Agüero, l’international belge frôle le montant sur coup franc (74) avant de conclure un joli travail de Mahrez à quelques minutes du terme. Malchanceux jusqu'au bout, Sheffield trouve le poteau dans le temps additionnel par l'intermédiaire d'une tête rageuse de Sharp (90+1). Avec cette septième victoire à domicile, Manchester City reste dans le sillage de Leicester avec une longueur de retard.Le leader Liverpool, lui, compte quatorze points d’avance.