Manchester City accroché par West Bromwich

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - Cancelo, Aké, Dias, Mendy (Walker, 75e) - Rodri, Gündoğan - Foden (Aguero, 75e), De Bruyne, Sterling - G. Jesus. Entraîneur : Pep Guardiola.



e), Sawyers, Philips (Peltier, 87e) - Grant (Austin, 70e). Entraîneur : Slaven Bilić.



À l'arrêt.Dominateur tout au long de la rencontre, Manchester City s'est montré trop peu dangereux sur le but de West Bromwich pour l'emporter. Ce sont deux nouveaux points de perdus dans la course au titre pour les ouailles de Guardiola..Manchester qui prend sans surprise très tôt le contrôle total du ballon. Mais ne sait pas quoi en faire et tourne en rond pendant de longues minutes sans créer le moindre décalage. Grant ne se pose pas de telles questions au moment de crocheter Nathan Aké pour solliciter Ederson de près, mais le portier dess'interpose. Il faut attendre 25 minutes pour voir Rodri s'offrir la première frappe des locaux sur corner. La première action construite est finalement la bonne avec ce bon ballon en retrait de Sterling pour Gündoğan, venu conclure (). Pas de quoi emballer le match et Ajayi saisit l'occasion d'égaliser d'une frappe contrée, alors qu'Aké est une nouvelle fois trop tendre ().Le rythme augmente quelque peu après la reprise, et la défense descommence à montrer ses limites. Johnstone doit sortir pour boucher l'angle devant Sterling, tandis que West Brom' ne joue pas correctement les quelques coups qui se présentent. Manchester City peine toujours autant à se montrer dangereux et s'essaie de loin, sans réussite pour Rodri puis Walker. La pression mise par lesen fin de match pour arracher la victoire reste infructueuse, malgré plusieurs balles de match dans les derniers instants. D'abord Gündoğan voit sa tête repoussée par Johnstone puis son coup-franc filer juste à côté, alors que Pep Guardiola est fou furieux devant les quatre minutes de temps additionnel accordées. Johnstone qui s'interpose encore devant Sterling dans la foulée sur un amour de centre signé Kevin de Bruyne.Liverpool et Tottenham auront l'occasion de prendre huit points d'avance lors du choc de mercredi.