Mamadou Samassa : « Je suis en train de lire l'autobiographie de Drogba »

Alors que la Süper Lig était un des derniers championnats européens encore debout, le ministre des Sports turc a annoncé la fin de la récré. Une décision logique et attendue, même pour Mamadou Samassa, qui jouait encore le titre avec Sivasspor malgré la défaite ce lundi à Antalyaspor (1-0). Éloigné de ses proches, le gardien de but de 30 ans se prépare à sa première semaine de confinement.

« C’était sans doute un peu plus judicieux de tout arrêter car le nombre de cas augmente. À un moment donné, quand il est question de santé, il faut faire attention. »

« Je vois au quotidien la situation en France à la télé et je suis les réseaux sociaux. Même si certains disent qu’il faut se méfier des réseaux, c’est quand même quelque chose qui fait peur. »

« Je regarde Blacklist, mais avec plus de 100 épisodes, cette série est interminable. Ça tombe bien, je vais peut-être réussir à en venir à bout. »

Propos recueillis par Maxime Renaudet

On aurait aimé continuer, mais vu que le championnat s’arrête pour des questions de sécurité, je pense que c’est mieux pour tout le monde.Mercredi, après le discours du président de la République, on pensait que ça allait être annulé alors que non. Finalement, le lendemain, les dirigeants des fédérations sportives turques se sont réunis et ils ont décidé de suspendre les championnats. C’était sans doute un peu plus judicieux de tout arrêter car le nombre de cas augmente. À un moment donné, quand il est question de santé, il faut faire attention, donc c’était mieux pour nous qu’on stoppe quelque temps notre métier.En fait, on ne sait pas vraiment s’il est parti pour ça ou pas, on n'a pas toutes les informations de son côté comme de celui du club. Du coup, c’est difficile de juger sa décision et de savoir quoi en penser.En fait, je m’étais dit que j’allais rentrer en famille pendant la trêve. Malheureusement ce n'est plus possible, je suis bloqué vu que les frontières sont fermées.En Turquie, on vivait normalement, même si on avait évidemment toujours un œil sur le monde, et dans mon cas sur la France bien sûr, car ma famille est là-bas. On s’inquiétait par rapport à ce qu’on voyait à la télé, donc je prenais souvent des nouvelles de mes proches.Bien, surtout mes enfants, que j'ai souvent au téléphone. L'école se fait à la maison en ce moment, c'est dur quand même. Ils ne sont pas habitués, donc c'est un peu les vacances pour eux.Sinon, mes proches me disent que ça fait forcément bizarre, et qu’il faut faire attention, quoi. Ils peuvent très peu aller dehors, mais ils n'y vont pas, pour arrêter la propagation et que le virus soit stoppé. Après, je vois au quotidien la situation en France à la télé et je suis les réseaux sociaux. Même si certains disent qu’il faut se méfier des réseaux, c’est quand même quelque chose qui fait peur.Oui, un peu. Les restaurants ont commencé à fermer, de plus en plus de gens portent des masques dans la rue, et il y a un peu moins de monde aussi. À partir du moment où on nous a dit de limiter nos déplacements, pour le bien de tout le monde, on est obligé de s’y soumettre.Non, nos entraînements ont été suspendus jeudi après que le championnat a été arrêté. On va être obligé de travailler à la maison, même si pour l’instant on sait juste qu’on a une semaine sans entraînement. Évidemment, comme dans les autres pays, on ne sait pas trop encore quand le football va reprendre, ni comment la situation va évoluer.On est est à notre tour dans une période de flou.Franchement, je vais rester à la maison pour lire des bouquins et regarder des séries. En ce moment, je lis surtout l'autobiographie de Didier Drogba,, c'est vraiment pas mal. Il m’inspire beaucoup, c’est un joueur que j’adorais, et en dehors du terrain c’est aussi un véritable exemple pour moi. Sinon, je regarde, mais avec plus de 100 épisodes, cette série est interminable. Ça tombe bien, je vais peut-être réussir à en venir à bout.Oui, j’ai été nommé, mais je n'ai pas encore répondu au challenge. Vu que je suis gardien, j’esquive un peu pour l'instant.Il y a aussi le «» entre différents joueurs. Mais je n'ai pas fait attention si j’ai été nommé, car il y a beaucoup de vidéos depuis quelques jours. Remarque, vu que je ne marque pas de but, il faudrait que je trouve une vidéo d’une belle parade.