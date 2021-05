Manchester accroché malgré un Cavani magnifique

11

Manchester United (4-5-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Tuanzebe, Shaw - Mc Tominay (Rashford, 62e), Fred, Greenwood (Diallo, 83e), Fernandes, Pogba - Cavani (Van de Beek, 87e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.



Fulham (3-4-3) : Areola - Bryan, Adarabioyo, Ream - Reid, Lemina, Reed (Andersen, 32e), Carvalho (Loftus-Cheek, 63e) - Zambo Anguissa, Cavaleiro, Lookman (Tete, 89e). Entraîneur : Scott Parker.

Les Mancuniens d'Ole Gunnar Solskjaer ont concédé le nul (1-1) ce mardi face à un Fulham déjà relégué, malgré un but splendide d'Edinson Cavani. Un résultat qui laisse la deuxième place desà portée de tir du troisième Leicester.Quel plaisir de voir des supporters garnir de nouveau les tribunes d'Old Trafford ! Alors oui, plus d'un an après leur dernier séjour au stade, les fans mancuniens en ont profité pour exprimer tout le mal qu'ils pensent des frères Glazer, les propriétaires du club. Mais c'est bien eux qu'on entend, et pas une bande enregistrée, et c'est bien ça l'essentiel. Face à ce public retrouvé, Manchester assure le spectacle : sur un dégagement de De Gea effleuré d'une talonnade par Bruno Fernandes, leCavani décoche un lobe splendide, et le tour est joué ().En deuxième période, la bande à Solskjaer se repose un peu trop sur ses lauriers et laisse Fulham et sa colonie d'anciens de Ligue 1 (Areola, Lemina, Anguissa) revenir dans le match. Lesrésistent aux assauts mancuniens, puis s'enhardissent et finissent par par égaliser par Bryan (). Score final : 1-1. Un résultat qui, en cas de victoire de Leicester face à Chelsea, obligera United à finir le travail dimanche prochain sur le terrain de Wolverhampton pour garder définitivement sa deuxième place.