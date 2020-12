Liverpool se fait reprendre par WBA

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Jones - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Klopp.



West Bromwich Albion (4-5-1) : Johnstone - Furlong, Ajayi, O'Shea, Gibbs - Philipps, Robinson, Sawyers, Gallagher, Diangana - Grant. Entraîneur : Allardyce.

Mané n'a pas suffi.Lors de la réception de West Bromwich Albion pour le compte de la quinzième journée de Premier League, le Sénégalais a cru donner la victoire à Liverpool avant même un quart d'heure de ballon. Au bout de douze minutes, le Sénégalais a en effet été trouvé en profondeur par Matip pour tromper Johnstone. Malheureusement pour les, l'outsider les a surpris en égalisant en fin de partie (tête d'Ajayi, sur corner). Le premier buteur du match peut donc s'en vouloir, après avoir loupé le doublé dans une première période totalement dominée par les locaux.En face, les visiteurs ont d'abord joué quasiment sans attaquant. Avec une assise défensive parfois composée de six hommes, WBA s'est finalement découvert un poil après la pause pour s'offrir plusieurs opportunités d'égalisation. Et si les tentatives de Grant et de Diangana ont été stoppées par Alisson ou balancées hors-cadre, celle d'Ajayi a fait mouche. Du côté du champion en titre, Henderson et Firmino ont eux aussi raté le break et Matip s'est blessé. Suffisant pour atténuer son leadership, puisqu'il se retrouve avec trois points d'avance en tête du classement au lieu de cinq.Quant à Allardyce, qui n'a jamais connu la descente dans sa carrière et qui est le dernier entraîneur à avoir battu Liverpool chez lui en championnat, il peut rêver du maintien.