Malcom un chef

Mené au score par le Real Madrid, le Barça s'en est finalement sorti avec un match nul ce mercredi en demi-finale aller de Coupe du Roi au Camp Nou (1-1). Et c'est grâce à l'ancien Bordelais Malcom, qui a peut-être lancer sa carrière au Barça avec ce but égalisateur.

Le show Malcom

Plus sub que supersub

Par Steven Oliveira

L’image est cocasse autant qu’elle fait plaisir à voir. Seul dans son coin, Malcom hurle de bonheur pour célébrer son but en direction des supporters pendant que ses coéquipiers, Jordi Alba et Luis Suarez en tête, préfèrent se plaindre auprès de l’arbitre d’une faute de Keylor Navas sur l’action plutôt que d’aller prendre dans les bras le Brésilien. Mais l’ancien Bordelais s’en moque car il sait très bien que les 92 008 personnes présentes au Camp Nou ce mercredi n’ont d’yeux que pour lui. Comment pourrait-il en être autrement vu que l'ailier de 21 ans vient d’égaliser pour le Barça face au grand rival du Real Madrid , permettant ainsi aux Catalans de vivre plus sereinement cette manche retour de Coupe du Roi dans une semaine au Santiago- Bernabé u ? Alors peu importe l’attitude de Jordi Alba , peu importe que son but ne soit pas le plus beau de sa carrière, durant quelques secondes, Malcom a pu profiter du moment présent et libérer toute sa rage.Plus que son but importantissime, c’est dans le jeu que Malcom a marqué des points pour son premier Ernesto Valverde l’ayant laissé sur le banc lors du match de championnat en octobre dernier (5-1). Intenable sur son couloir droit, le Brésilien a fait vivre un cauchemar à Marcelo en enchaînant les accélérations, les crochets destructeurs et les combinaisons avec Nelson Semedo , une nouvelle fois très bon. C’est bien simple, Malcom a tout simplement remporté haut la main son duel interne avec Philippe Coutinho qui a traversé la rencontre sur son aile gauche dans la peau de Casper le fantôme la moitié du temps, et de l'homme qui a inversé sa chaussure gauche et sa chaussure droite dans l’autre moitié. Et pourtant, il suffit d’avoir vu un ou deux matchs des Girondins de Bordeaux la saison dernière pour savoir que Malcom peut être encore meilleur qu’il n’a été ce mercredi soir tant il semble encore manquer de confiance en lui. Cette confiance qui lui faisait tenter des frappes de 35 mètres qui filaient la plupart du temps en pleine lucarne.En même temps, comment Malcom pourrait avoir sa jauge de confiance à son maximum alors que Ernesto Valverde ne l’utilise que par parcimonie (7 matchs de Liga dont seulement une titularisation, 30 minutes en Ligue des Champions dont un but face à l’Inter ), le laissant gambader sur le pré quasiment exclusivement en Coupe du Roi (5 titularisations) ? Et pourtant, l’entraîneur du Barça aurait pu lui offrir un peu plus de temps de jeu avec la récente blessure de Ousmane Dembélé ou encore la saison plus que moyenne de Phillipe Coutinho. Mais non, Ernesto Valverde a préféré lui donner quelques minutes par ci par là ou tout simplement le laisser à la maison de temps en temps. Annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, Arsenal étant très intéressé par un prêt, celui qui a été recruté 41 millions d’euros est finalement resté en Catalogne dans l’attente de pouvoir saisir sa chance comme il le confiait dès le mois de novembre à: «» Le message semble être passé.