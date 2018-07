Malcom, l'ultime contre-pied

Malcom Filipe Silva de Oliveira a enfin quitté Bordeaux pour Barcelone, en zappant l'escale romaine. Moyennant 41 millions d'euros, les Girondins perdent un des joueurs les plus talentueux de leur histoire, mais ont enfin de quoi bâtir une équipe. Tout est bien qui finit bien.

La Roma cocue

Selfie avec Neymar et rêves de C1

Par Mathias Edwards

Une fois de plus, Bordeaux s'en est remis à Malcom pour débloquer la situation. Assommée par un été qui voit la vente du club tarder à se concrétiser, c'est sans aucun renfort (si ce n'est des jeunes formés au club) que l'équipe girondine prépare son entrée en piste demain, chez les Lettons du FK Ventspils, pour le compte du deuxième tour préliminaire de qualification à la Ligue Europa. Une configuration qui agace au plus haut point son entraîneur, Gustavo Poyet , qui entamait sa conférence de presse de rentrée par les mots suivants, le 3 juillet dernier : «» Vingt jours plus tard, Bordeaux a donc enfin «» . En cédant au prix fixé depuis le départ sa pépite brésilienne, les Girondins disposent enfin de liquidités pour se renforcer.Et une fois de plus, c'est en prenant tout le monde à contre-pied que Malcom a fait basculer les choses. Attendu à Rome lundi soir, alors que l'AS Roma et les Girondins avaient officiellement annoncé être tombés d'accord pour un transfert, l'avion devant transporter le sosie de Nas n'a finalement jamais quitté le tarmac de Mérignac. En cause, une offre du FC Barcelone, qui voyant Willian lui échapper, a surenchéri à la dernière minute. Face aux 32 millions, plus 4 de bonus, proposés par les Italiens, les Catalans posent 41 millions sur la table, plus 1 en bonus. Largement suffisant pour que Malcom Filipe Silva de Oliveira passe une nuit de plus en Aquitaine. Le lendemain, la Roma tentera une dernière offensive en proposant 36 millions, plus 2 en bonus. Toujours pas suffisant. Et à 18h24, lesannonçaient que le joueur formé aux Corinthians était désormais un des leurs. À 21 ans, Malcom devient le premier joueur cédé par Bordeaux à Barcelone, et la plus grosse vente de l'Histoire du club, en devançant largement Yoann Gourcuff (22 millions) et Sylvain Wiltord (17,5 millions).Durant les deux dernières saisons, le public bordelais se massait majoritairement dans les tramways en direction du stade pour une seule chose : assister aux prouesses techniques de leur diamant débarqué à l'hiver 2016. Et bien souvent, leur vœu a été exaucé. Auteur de 21 buts, 15 passes décisives et des dizaines d'arabesques lors des deux derniers exercices, le gaucher a souvent sauvé des soirées qui semblaient promises à l'ennui. Ce qui n'a pas empêché ce même public de ne rien pardonner à sonà chaque fois que ce dernier se laissait aller à des écarts que son jeune âge aurait dû pardonner. Comme cet après-midi de septembre 2017, lorsqu'au sortir d'une rouste reçue face au Paris Saint-Germain (6-2), il s'empressait d'organiser une séance de selfies en compagnie de Neymar et ses proches sur la pelouse du Parc des Princes. Ou encore en janvier dernier, quand après une énième défaite face à Caen, il s'affichait en compagnie de ses compatriotes, Cafu et Otavio, en train de sourire pour les besoins d'uneInstagram.Et enfin, sur la deuxième partie de saison, alors que les sollicitations se faisaient de plus en plus pressantes, et à mesure que Bordeaux luttait pour refaire son retard en championnat, ses déclarations d'amour pour tout club disputant la Champions League et ses rêves étalés dans la presse de jouer tour à tour au Bayern, puis en Premier League, ont fini par lasser. Autant de péripéties dont seuls les esprits chagrins se souviendront, au moment d'évoquer celui qui fut l'un des plus grands talents passés par le club au scapulaire. Car maintenant que Malcom est parti conquérir le Camp Nou, où il devra trouver une place entre Lionel Messi , Luis Suarez, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, le plus difficile commence pour les Girondins : sortir de la complainte, et enfin construire une équipe compétitive. De celles qui donnent envie aux gens de se rendre au stade. Et éventuellement, de battre des Lettons.