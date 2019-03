Makélélé, un jeu qui en vaut l’Eupen

Un pompier devenu shérif

« Je reçois beaucoup de demandes pour me faire parler de Zidane et du PSG , alors je refuse. J’ai autre chose à faire. »

Le bruit, la psychologie, le cambouis

« Je suis comme les jeunes joueurs français : obligé d’aller à l'étranger pour montrer mes qualités, pour que, peut-être plus tard, on se dise : "Ah putain, on l’avait à côté et on l’a loupé". »

« Convaincre les joueurs de venir ici, c’est difficile. On est la dernière roue du carrosse. S’ils sont là, c’est qu’ils ont oublié quelque chose, que leur carrière a cloché. Mon job, c’est de les aider à sortir d’ici. »

KAS d’école

« Des fois, je fais peur aux gens. Peut-être que je ne me rends pas compte de ce que je dégage. »

L'énigme du Da Vinci Claude

Nature humaine

Par Théo Denmat, à Eupen

En général, la première question tourne toujours autour de cela : «» Pour certains visiteurs occasionnels, l’interrogation commence station Eupen, à la descente du train IC 509 de 12h42, départ de la gare de Bruxelles-Midi, après 1h50 de rails. Pour d’autres, elle dure un peu. Rafael Diaz, col remonté sur le nez pour se protéger de la froideur des vents, se la pose par exemple depuis deux ans. Employé du KAS Eupen et responsable de la formation des U7 à U9, il souffle de l’air chaud et des confidences en bord de pelouse, le pied posé sur une congère : «» De toute façon, il n’y aurait nulle part où aller. Ce mercredi de mars à 16h, tout est fermé en ville. Seul un pizzaïolo borgne accueille d’un «» signe de la germanophonie de cette commune de 20 000 habitants, nichée au bout du monde de la Belgique , à 20 km à vol d’oiseau d’Aix-la-Chapelle, plein Est. La gare est le terminus de la ligne. Au-delà, il faut marcher. Alors tout le monde descend, c’est-à-dire trois personnes, et ouvre son parapluie. On se le répète : «» reçoit bonnet vissé sur le crâne et veste imperméable rouge zippée jusqu’en haut, primo parce qu’il pleut – comme souvent –, deuzio parce que la caserne située en face du stade du Kehrweg n’est pas là que pour faire joli : il y a deux ans, Makélélé est arrivé à Eupen en pompier de service. Sa mission, sauver un club déjà descendu dans l'esprit de tout le monde, et qui comptait dix points après 14 matchs de championnat.Il réussira à la différence de buts, à la faveur de quatre pions dans la seconde mi-temps de la dernière journée, autant dire un miracle. Et aujourd’hui, à voir l’aura cyclopéenne du bonhomme, la persistance des employés du club à l’appeler «» , et sa manière de distiller l’air de rien, au passage, le bon conseil dans le creux de l’oreille de ces derniers, on pourrait jurer qu’il a troqué la lance pour un insigne de flic.? Ça dépend des jours. Avec la presse, c’est froid au départ, comme le veut la légende. On le dit grosse tête, on le dit prétentieux. On le dit indésirable en France , aussi, conséquence de son licenciement de Bastia » , cinq mois et douze matchs après son arrivée en mai 2014. En quittant la Corse, Makélélé a pris son sac et ses baskets, a «» , à la rencontre de ses anciens coachs, Mourinho, Del Bosque, Ranieri, Suaudeau, et d’autres. Il a même rejoint Paul Clement , ami et ancien adjoint de Carlo Ancelotti à Paris, le temps d’une pige quasi impossible à Swansea en janvier 2017 : il fallait sauver le club, alors 19de Premier League. Évidement, ils ont réussi.Il prend à la gorge, comme au pressing de la belle époque : «» Sur place, on explique à plusieurs niveaux avoir d’abord eu affaire à cette relative distance, un bonjour et puis c’est tout, avant que la glace ne fonde lentement. En une heure de temps, là, elle aura diminué d’une bonne moitié. Commençons par l’important : l’Eupen de Makélélé a terminé 12cette année de la saison régulière de Jupiler League, la première division belge, en s’offrant le luxe de ne prendre que quatre points sur ses huit derniers matchs. «» , décrit Manuel Exposito, ancien joueur du club et désormais entraîneur adjoint, qui glisse au passage que le bonhomme a «» depuis son arrivée. Sa structure, sa manière de jouer, le contenu de ses entraînements, mais surtout sa médiatisation : le jour de sa présentation, le club a eu du mal à faire rentrer toutes les caméras présentes dans la petite salle presse du club.Un constat qui n’étonne personne, surtout quand on sait ce que « Makélélé » veut dire en lingala : bruit. Quelque chose que le Français fait peu en France , et que l’on soupçonne de soigneusement cultiver.Il est venu pour bosser dans le calme – «» – et à part ses quelques piques récentes , on l’y laisse. «, développe-t-il,» Comme cette fois où, le jour de son arrivée à Chelsea , il pris la main de Didier Drogba pour lui montrer la salle de musculation. «"Ah putain, on l’avait à côté et on l’a loupé". »Claude Makélélé transpire la confiance en lui. Comme ces as de l’éloquence qui peuvent déceler quand vous décrochez d’une conversation, il maîtrise l’art de la relance, fait jouer ses mains quand l’attention de son interlocuteur faiblit quelque peu, et parle du «» comme d’un concept aussi essentiel que le droit de vote. On comprend : il est un formidable analyste. De toute évidence, la compréhension du jeu va de pair avec celle des émotions humaines, et il excellait dans la lecture du premier. Son œil est comme lui, il couvre une surface remarquable : il jauge, saute d’œil en lèvres, parcourt la ligne des épaules, s’arrête sur les cheveux blancs. En partant de Bastia , il exprimait son besoin d’approfondir non pas ses connaissances tactiques, mais «» . Il a indéniablement progressé.La psychologie est au cœur de son modèle, où «» est infiniment plus important que la formation qu’il couche sur son papier, et affirme qu’il aurait aimé s’avoir comme coach, pour «» . Il enchaîne : «"Putain, encore moi, fais chier".L’aventure entamée à Eupen a tout de l’exil, à l’image de celui entrepris par son père, André-Joseph Makélélé, 40 ans plus tôt. Ce dernier était footballeur professionnel outre-Quiévrain quand son fils vivait encore avec sa mère et sa grand-mère à Kinshasa. Le coach a donc sa maison dans le bourg, et va régulièrement «» . Lorsqu’on lui demande ce qu’il a de Belge en lui, il se marre, explique que la «» du pays «» . Il faut l’avouer : on pensait qu’il s’était perdu. Que le fait que l’unique institution qui veuille de lui soit un club qui ne comptait à l’époque qu’une seule saison en D1 belge – conclue par une descente, en 2010-2011 – en 76 ans d’existence était probablement signe que tout «» qu’il ait pu s’estimer, il ne pourrait transposer l’adage au métier d’entraîneur. C’est l’inverse. Makélélé, qui ne s’est jamais mieux épanoui que dans l’ombre des grands qu’il a pu côtoyer, est lui-même allé chercher l’obscurité nécessaire à son apprentissage. Car Eupen, club filiale de l’académie qatarienne Aspire, sert de laboratoire, plateforme d’exportation pour les jeunes programmés à représenter le pays au Mondial 2020. Parmi l’équipe sacrée championne d’Asie en février dernier, ils sont quatre à avoir évolué sous les ordres du Français, qui se qualifie comme «» , et il aime à le rappeler.Makélélé sait qu’il est dans un mauvais club. C’est même précisément ce qu’il est venu chercher. Il dit : «» Entendre un coach confier que le baromètre de son succès est sa capacité à provoquer le départ de ses joueurs revêt finalement un caractère insolite, habilement complété par la maxime qui suit :» Il s’inscrit en faux de la mouvance représentée en France par Patrick Vieira , celle qui lui fit dire devant Olivier Dacourt qu’il souhaitait réussir «» . Lui «» et précise simplement qu’il veut «» Rien d’étonnant. Pour rappel, on parle là d’un homme qui, après que Zidane (issu de la même promotion que lui) a soulevé sa troisième C1, avait laissé couler dans la presse que «» . Pas gêné. On y revient : le melon. Celui qui l’empêche d’avouer qu’il est aussi responsable de l’échec bastiais – «» – ou que si Swansea est effectivement tombé sans lui en Championship, il a quitté le navire en 2017 alors le club comptait huit points après onze journées, façon capitaine duÀ cette remarque, le bonhomme hausse les sourcils, découvre les dents en un sourire paternel qui veut dire que l’on n’a visiblement pas tout à fait cerné à qui l’on s’adressait, et commence l’énumération. «» Le meilleur résultat du PSG en Ligue des champions (un quart, inutile de le préciser), date de l’époque où il était dans le staff, et «» Puis les sauvetages de Swansea et d’Eupen.Ce que le garçon essaye de faire comprendre, c’est qu’être persuadé de sa réussite n’est pas de l'arrogance, c’est un mode de pensée. Mathématique, quasi statistique. «, appuie-t-il dans le blanc des yeux."Il est prétentieux."» Les individus qui respirent la confiance inspirent le respect ou la jalousie, c’est ainsi. Et Makélélé a beau être un homme d’1,74m fin comme une sauterelle, son aura touche le plafond.C’est donc ainsi que Makélélé s’est persuadé de sa réussite. Pour être franc, après une heure en tête à tête avec le bonhomme, on en est ressorti tout aussi certain. Un jour, quelque part. La question n’est pas tant de savoir quand, puisque le type sait prendre son mal en patience, que de savoir où. En France ? Difficile, à part Nantes Espagne ? Plus probable. Alors en attendant d’être prêt, il bosse, répète ses gammes. Voilà ce qu’il est venu foutre ici. Une unique fois, au moment de partir, il confessera une passion qui ne concerne aucun ballon : les documentaires animaliers. «» Ça tombe bien, les joueurs du KAS sont surnommés « les Pandas » . Un animal qui, depuis 2016, est passé «» à «» selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bon dieu de vases communicants.