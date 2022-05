Majorque et Cadix se maintiennent, Grenade relégué

Les résultats :

La 38journée de Liga et sa lutte pour le maintien ont clôturé leurs portes ce dimanche soir. De quoi voir Grenade, pourtant le mieux loti au coup d'envoi, perdre le fil et glisser en Segunda.Tenus en échec à domicile par l'Espanyol (0-0), les Rouge et Blanc auraient en réalité dû gratter leur survie dans le dernier quart d'heure. Malheureusement, le vétéran Jorge Molina, qui avait le penalty de la victoire au bout du pied, n'a pas su trouver le cadre (72) et a, malgré lui, enterré les derniers espoirs des siens.Car dans le même temps, à quelques minutes près, Cadix, relégable en entame de soirée, a fait le travail sur la pelouse du Mendizorroza d'Alavés, lanterne rouge (0-1). L'excellent travail d'Isaac Carcelén, servant Anthony Lozano en retrait, a permis au Hondurien de placer son plat du pied gauche en opposition pour le seul but de la partieEnfin, c'est Majorque qui est parvenue à réaliser la meilleure opération en l'emportant (0-2) à Pampelune, contre Osasuna. L'ouverture du score est venue d'Ángel Rodríguez, à la conclusion d'un excellent mouvement à trois aux côtés de Rodrigo Battaglia et Vedat Muriqi, suivi de Clément Grenier, venu inscrire sa première réalisation de la saison, en reprenant un coup de tête d'Abdón Prats préalablement repoussé par Sergio Herrera. Un Français de plus en Liga la saison prochaine.