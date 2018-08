Majeed Waris file en prêt à Nantes

55

Majeed Waris et son amour de l’Ouest.Envieux de renforcer son secteur offensif, le FC Nantes rafle l’attaquant ghanéen du FC Porto dans le cadre d’un prêt d’un an. Le joueur de 26 ans débarque dans une contrée française qu’il affectionne tout particulièrement, puisqu’il a joué deux saisons et demie du côté de Lorient après avoir flirté un temps avec le Stade Rennais , » a lâché le club des Canaris, sur son compte twitter.Parlons en, tiens : Majeed, c’est un but et une passe décisive depuis un an.