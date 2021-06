Magyars in Black

On avait pu les repérer au cours de l'été 2016, en France, et les voilà de retour. Une partie des supporters de la sélection hongroise fait de nouveau parler d'elle : hyperactive dans les travées d'une Puskás Aréna bondée pour la réception du Portugal le 15 juin dernier (0-3), elle est réunie autour d'un groupe unique, la Carpathian Brigade, à la réputation peu flatteuse. Mais qui sont vraiment ces gens qui vont mettre la pression sur les Bleus, ce samedi après-midi à Budapest ?

Extrême droite et Grande Hongrie

Acte fondateur et démonstrations de force

Une masse compacte dont les membres, tout de noir vêtus, ont chanté pendant 90 minutes, sans s'arrêter un seul instant : voilà l'image qui a marqué la vie des tribunes, le 15 juin dernier, à l'occasion de la rencontre entre la Hongrie et le Portugal (0-3). Ce groupe, discipliné et coordonné, n'est pas nouveau : à l'Euro 2016 déjà, en France, il avait pu être remarqué, dans le même uniforme, avec la même attitude. Ce groupe, c'est la Carpathian Brigade, qui agrège pour chaque fenêtre de matchs internationaux les supporters de la sélection nationale. Problème : une réputation peu flatteuse la précède. Entre démonstrations de force ultra violentes et convictions politiques sulfureuses, la Brigade des Carpates reste un peu mystérieuse.Pourtant, le phénomène ne date pas d’hier. Il est d’abord le fruit d’un particularisme des pays de l’ancien bloc de l'Est., explique Sébastien Louis, historien, spécialiste du supporterisme ultra et auteur du livreL’organisation est simple : chaque club du pays, notamment Ferencváros et Újpest, dispose d’un groupe, d’une firme, qui suit la sélection. Pour canaliser les rivalités interclubs, souvent extrêmes, une union sacrée a été déclarée., continue-t-il.Du côté magyar, il y a plus d'organisation qu'ailleurs : depuis 2009, des dizaines de membres de groupes de chaque club se rassemblent sous une bâche commune, celle de la Carpathian Brigade.Sauf que la Brigade des Carpates n’est pas forcément un groupe de joyeux lurons, qui suit son équipe d'Andorre-la-Vieille à Bakou, rien que pour les beaux yeux d'Ádám Szalai., prolonge Sébastien Louis.(rappelons toutefois que la Hongrie a subi une dictature communiste de 1949 à 1989, NDLR)Son nom, qui sent bon leou le, cache également une réalité plus tendancieuse et provocatrice., précise Sébastien Louis.Car pour les connaisseurs, le territoire hongrois est à peine traversé par la principale chaîne de montagnes d'Europe centrale et orientale (4% de son territoire seulement). La Carpathian Brigade est donc une bravade infligée aux voisins-ennemis, Roumains notamment. Bucarest, justement, demeure la première démonstration massive des Popeye aux tricots noirs hors de leurs frontières. En 2013, le contingent hétéroclite, mené par la firme des Green Monsters de Ferencváros, débarque à plusieurs milliers pour un bouillant Roumanie-Hongrie, en éliminatoires du Mondial 2014. Si lerepart la queue entre les jambes (0-3), la Carpathian Brigade laisse la trace souhaitée dans la vieille ville : chants xénophobes et insultants (), mais aussi irrédentistes et expansionnistes, combats de coqs avec les forces de l'ordre et terrasses réduites en pièces. Cristian, ancien membre des groupes ultras roumains Uniți Sub Tricolor, et Honor et Patria, confie :Reste que la grosse baston de Bucarest est un acte fondateur : par la suite, le groupe attire de plus en plus de fidèles., détaille Sébastien Louis.Quoi qu'il en soit, la Brigade des Carpates est tout à fait capable de répéter les démonstrations de force, jusqu'à l'automatisme. Et si les insignes politiques sont prohibés, car le groupe a bien compris qu’il pourrait être dans le viseur des instances s'il devenait trop ostentatoire, le reste est très encadré : vêtus de T-shirts sobres, les supporters radicaux de la sélection se déplacent toujours en noir, couleur symbolique dudes tribunes, qui favorise l'anonymat au sein de la foule. Contre le Portugal, le 15 juin, la Carpathian Brigade était en tout cas bien présente : et si la sélection n'a pas été étincelante sur le terrain (0-3), ses supporters ont assuré le spectacle en tribunes. Et face à la France ce samedi, ils seront, à coup sûr, encore au rendez-vous.