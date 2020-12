Mais qui se souvient du jorky-ball ?

En juin 1990, un pompiste lyonnais du nom de Gilles Paniez présentait au monde entier sa folle invention à l'occasion du Mondial 90 en Italie : le jorky-ball, un mix entre football, squash et billard. Une petite révolution, teintée trente ans plus tard de déception. Pourtant adopté par l'Italie puis exporté aux quatre coins de la planète dans les nineties, le « foot à deux » est presque redevenu aussi confidentiel que l'arrière-salle de la station-service où il est né malgré les interventions de Marcel Desailly, Michel Platini, Éric Cantona ou Bernard Casoni. Focus sur une étoile filante, toujours décidée à s'installer dans la galaxie du sport français et mondial.

Les nuits peuvent être longues, sur les aires d’autoroute. Primo, il n’y a pas grand-chose à faire. Deuxio, il caille parfois. Alors pour tuer le temps, le froid et l’ennui, Gilles Paniez, ses collègues et les routiers de passage s’amusent comme ils peuvent dans l’arrière-boutique de la station Shell de Saint-Priest sur l’A43. Une balle de tennis, un bureau exigu et quelques règles débattues à l’arrache pour des matchs de foot de fortune en comité restreint : nous sommes au début des années 80 et le pompiste comme ses comparses l’ignorent encore, mais ils sont en train de poser les fondations d’un nouveau sport. Le jorky-ball, version revisitée du football empruntant quelques codes au squash et au billard.Lunaire ? Visionnaire, veut croire Gilles Paniez, alors âgé de 26 ans. Persuadé de tenir un truc, le Lyonnais délaisse bientôt le « terrain » pour bûcher sur la création officielle de la discipline. «, rejoue l’ancien employé de nuit.» Le prototype en question : une cage en plexiglass longue de dix mètres, large de cinq et haute de 2,70 mètres (un peu plus qu’un but de foot) et revêtue d’un gazon synthétique. Les règles ? Deux joueurs de chaque côté, un seul (l’attaquant) pouvant évoluer sur toute la surface du terrain à l’exception de la zone d’engagement adverse. Une balle en feutrine «» dont la première conception est confiée aux Établissements Tremblay, à Villefranche-sur-Saône. Plusieurs zones sur le terrain (zones d’engagement, zone centrale, lignes de pénalité), pas d'hors-jeu ni de contact et quasiment aucun arrêt de jeu.Surtout, possibilité de jouer avec les parois du terrain y compris pour marquer. Quant aux matchs, ils se déroulent en trois sets gagnants, remportés dès qu’une équipe plante sept pions. Autant de subtilités que quelques clubs pros français ont le privilège de découvrir en 1989, un an après la fondation de l’association sportive de Calcetto jorky-ball (la fédération française, dont le nom a changé deux fois depuis). Ce, grâce à l’entremise de Jean Fournet-Fayard, président de la FFF et lyonnais lui aussi. Au rayon des initiés : l’OL (fraîchement racheté par Jean-Michel Aulas), Grenoble (alors pensionnaire de D2), le Sainté de Robert Herbin et surtout le FC Nantes de Coco Suaudeau. «» , remet Paniez. Qui a alors lâché depuis quatre ans les pompes à essence et déposé son invention sous un nom à consonance anglaise moins stratégique qu’il le pense, le shooting-ball : «Va donc pour le jorki, avec un I, pour «» . Référence aux terrains démontables, progressivement semés à travers l’hexagone par la société Riblet. «, soutient le créateur.» Celle-ci n’existe pas dans l’alphabet italien, mais cela n’a pas empêché l’Italie de servir de tremplin à la discipline. Juin 1990 : alors que s’ouvre l’un des mondiaux les plus rasoir de l’histoire, la Botte découvre le jorky-ball proposé en démo à Rome.Paniez y fait la rencontre de Michel Platini, qui lui promet de lui filer un coup de pouce. Parole tenue, huit ans plus tard : à l’initiative de Platoche, président du comité d'organisation de France 98, le jorky est de nouveau de la grand-messe du foot mondial. Entre-temps, la discipline a pris une autre dimension. En particulier en Italie, sous l’impulsion notamment de Leonardo Giangreco et Pierfrancesco Iazeolla à l’origine des premiers clubs et tournois. «, s’enflamme le premier, chargé durant deux ans de son développement international au début des. »"oh la la, l’Italie, oubliez", rejoue Paniez, fondateur dans la foulée d'de la fédération internationale.» Et contagieux : Giangreco, rapidement retourné bosser dans le milieu de la banque à Londres, et Iazeolla, qui a alors repris le flambeau, ont dans le désordre exporté le jorky au Portugal, en Hongrie, en Pologne, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Canada, au Japon, sur l’île Maurice, en Nouvelle-Calédonie ou en Thaïlande. Mais aussi en Angleterre, où un terrain - temporairement démonté - a poussé dans la, et en Israël, où «» .Mais les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés et en dépit de l’engouement transalpin pour la chose ou des belles perfs de ladans les compétitions internationales, son développement de l'autre côté des Alpes se fait selon Paniez «» . Et le meilleur baromètre d’une discipline sur laquelle elle règne quasiment sans partage, au point de réaliser unà la maison en 2014. À Valenciennes, les sept trophées (en incluant les compétitions internationales de clubs disputées en même temps, les espoirs et les vétérans) avaient été soulevés par des délégations tricolores. Que dit le baromètre, aujourd'hui ? Il dit que 35 ans après sa création officielle, le jorky-ball ne va pas fort.Le plan de l'entreprise Riblet, consistant à proposer un terrain de jorky partout où elle en installait un de squash, a pourtant vite marché. Dès la fin des années 80, le jorky-ball fait son apparition à Sarrebourg (Moselle), Anglet (Pyrénées-Atlantiques) puis Voujeaucourt (Doubs). Mais démocratiser un sport coûte cher, surtout à une époque où internet n'est qu'un projet et où la moindre prestation un tant soit peu technique coûte un bras. Invité de deux émissions sur Canal Plus, notamment d'unoù il initie Canto au jorky - «» - sous les yeux du duo Dechavanne-Carmouze, l'ancien «» dépense ainsi une petite fortune pour réaliser un petit film d'explication et de promotion de la discipline. «, situe le Lyonnais.Et pas mal d'argent. Entre brochures, spots vidéos, opérations promotionnelles et voyages à l'étranger, Paniez engloutit en quelques années 300 000 francs (environ 45 000 euros) dans le projet. Les économies d'une vie. Si bien que le Rhodanien reprend dès 1991 une activité professionnelle, en parallèle du jorky-ball. Paniez : «» À raison. Au début des années 90, Gilles Paniez touche ses premières. Si quelques franchisés avides tentent de le court-circuiter, l'obligeant à «» , la décennie est celle de l'ascension du jorky en France et en Italie. Et de la naissance de son fils, en 1997. Il est temps de déléguer, et d'assurer ses arrières. «» , justifie celui qui rejoint en 2000 le groupe ABO, basé à Besançon, «» .Dix ans plus tard, le jorky est à son zénith. La France compte plus de 80 clubs et 3000 pratiquants en compétition. Paniez peut lâcher un peu son premier bébé, une nouvelle fois présenté au Mondial 2006 en Allemagne «» . S’il reste président d’honneur des fédés internationale et française, qu’il convient à présent d’appeler Fédération Sportive de Jorky-Ball, c’est d’un peu plus loin que le Lyonnais observe le déclin progressif en France d’une discipline plombée par les egos. «, replace Paniez.» Mauvais calcul : dès sa prise de recul, une fédération dissidente, la Ligue Française de Foot à deux, naît : «» D’autant que dans le même temps, la vague du Five s'abat sur la France un peu plus de dix ans après son introduction dans l'hexagone à Nîmes. «» , souffle Sébastien Picard, l’actuel vice-président de la Fédé.C'est peu de le dire : en dix ans, le contingent de compétiteurs est tombé à 250 répartis dans une petite quarantaine de clubs seulement. «» , observe Paniez. «, objecte Giangreco.» Si différentes qu’en 1999, une sélection d’anciens pros marseillais emmenée par Bernard Casoni et Jean-Philippe Durand s’est fait taper au jorky-ball par l’équipe de Nîmes. «, résume Picard, ancien joueur de DH, aujourd’hui président et joueur du club de jorky de Perpignan.» Ces dernières années, les pratiquants viennent d'ailleurs de moins en moins du ballon rond. Une tendance qui fait dire à Gilles Paniez que «» . Ces joueurs, qui sont-ils, du coup ? D'anciens footeux, tout de même, parfois. Des chics types, toujours, assure le géniteur de la discipline : «» . Des mecs prêts en tout cas à poser deux jours pour disputer un match de championnat et à financer eux-mêmes leurs déplacements, leurs tenues et leur bouffe, la fédération n'ayant d'après Picard «» .Autre facteur du déclin de ce sport : la crise de 2008. «, déplore Paniez.» Et si les complexes ont tenu bon quelques années, les effets de la crise en question se sont réellement fait ressentir «» . Du moins, pas dans le secteur privé : Vignieu, commune de 1000 habitants située dans l’Isère, a récemment fait l’acquisition d’un terrain. Tout sauf anodin. «"Je n’ai pas assez de jeunes pour jouer au foot, du coup ils s’inscrivent dans le village d’à côté, grandissent à côté et finissent par aller vivre à côté" » , rapporte Paniez, persuadé que le jorky repartira «» . Dans cette optique, le Lyonnais revenu aux affaires en 2016 dans un rôle d’ambassadeur de sa discipline a d’ores et déjà coché dans son agenda le mois de juillet 2021, date de lancement d'un projet baptisé Jorky-Ball 2024 : «Avec l'argument du prix, «» (Sébastien Picard). Et une promesse : «» En dehors de mettre en place des championnats départementaux pour les novices au sein des structures privées, façon de renouveler le contingent de joueurs et de clubs affiliés et de relancer l'intérêt des compétitions, brasser les jeunes fait d’ailleurs office de priorité pour Sébastien Picard : «» «» , oppose son créateur, qui bosse de son côté sur l’obtention de l’agrément Jeunesse et Sports pour sa discipline. Retiré de la finance internationale et revenu à Rome pour contribuer à l’effort de guerre via sa société 3bble, partenaire officiel de la fédération internationale, Leonardo Giangreco veut lui voir dans l’exemple du padel une source d’optimisme : «, théorise l’Italien.» Confiant, l’Italien l’est d’autant plus que l’unique club du Canada «» et que la situation est «» . Surtout, dans un milieu où chaque nouveau marché est un nouvel espoir, le promoteur du jorky-ball à l’international vient d’en conquérir deux : la Russie et les États-Unis.dribbling» , s'emballe Giangreco. Ne reste plus qu’à croiser les doigts et se trouver, si possible, une bonne égérie. «, pose-t-il.» On a déjà vu ça quelque part.