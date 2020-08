Qui sont les quatre clubs inconnus de la C1 2021 ?

Alors que tous les regards sont tournés vers le Final 8 de la Ligue des champions cuvée 2019-2020, la fournée suivante commence ce samedi. Pour la troisième année d’affilée, les représentants des quatre fédérations les moins bien classées à l’indice UEFA vont s’affronter dans un mini-tournoi qui offrira au vainqueur un ticket d’or pour le premier tour de qualification. Quelles sont donc ces forces en présence ?

17

Vidéo

Linfields new away kit is about as subtle as a chainsaw pic.twitter.com/GfBLcV0IKG — Stephen Todd (@UbuntuLad) June 10, 2020

Xherdan Shaqiri poses wearing the shirt of #Kosovo 2019-20 #ISLK Champions FC Drita. @XS_11official who is born in Gjilan is huge fan of #Intelektualet pic.twitter.com/TRLEGsIczD — Kosovan Football | (@kosovanfooty_EN) July 23, 2020

Presentem un nou aficionat de l’Inter que hem trobat a Nyon : l’ex-mundialista @Philsend4! Quin suport abans de la nostra estrena a la @ChampionsLeague! #seremmés pic.twitter.com/d0Gs3Sjj2j — Inter Club Escaldes (@interescaldes) August 7, 2020

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Principale innovation cette année, c’est le coefficient UEFA 2019 des nations qui est pris en compte. Et non celui 2020 des clubs, les différents champions n’ayant pas tous été sacrés lors du tirage au sort le 17 juillet dernier. Covid-19 oblige, cette troisième édition de tour préliminaire de C1 se déroulera à huis clos sur un terrain bien connu des suiveurs assidus de la Youth League : le Centre sportif de Colovray. Colovray, son billard, sa main courante, ses rebords en courbe sur lesquels on peut habituellement mater les crackitos de toute l’Europe... Ce tour préliminaire sera donc placé sous le signe de la neutralité, et c’est une autre nouveauté puisque les deux premières éditions du tour préliminaire se jouaient chez l’un des quatre participants (en l’occurrence Gibraltar, puis le Kosovo).Cerise sur le gâteau, les rencontres ne sont pas télévisées. C’est donc dans le plus grand anonymat que les têtes de série que sont Linfield et Drita affronteront respectivement Tre Fiori et Escaldes pour une place en finale, laquelle se déroulera le mardi 11 août prochain. Et si seul le grand vainqueur accède au premier tour qualificatif pour la C1, inutile de crier malheur au vaincu pour autant : les trois perdants seront reversés au deuxième tour qualificatif de la C3. Bref, il est temps de choisir son cheval !Troisième représentant saint-marinais en trois éditions, Tre Fiori part avec l’étiquette de David affrontant Goliath face à Linfield. Sacré champion de la plus vieille république du monde pour la huitième fois après l’arrêt définitif des compétitions au mois de juin, le club de Fiorentino n’est pas un perdreau de l’année puisqu'il s’agit de sa sixième apparition sur la scène européenne. La dernière s’étant conclue par une gifle (9-1, score cumulé), reçue face aux Féringiens du KI Klaksvik. Pas forcément évident de rebondir face à un adversaire largement supérieur sur le papier, mais tout est possible quand on a dans ses rangs un dingo de la trempe de Mario Ferri.Qui ça ? Mais si,, streaker qui s'est invité sur le terrain lors de la demi-finale du Mondial 2010 entre l’Espagne et l’Allemagne avant de récidiver un an plus tard à l’occasion de la finale de la Ligue des champions opposant le Barça à Manchester United. Sans oublier 2014 lors de la Coupe du monde au Brésil, pendant le match entre les États-Unis et la Belgique. Quand il ne fait pas le fou vêtu de son légendaire T-shirt Superman, Ferri joue aussi au foot comme ailier. Et après une expérience dans le championnat des Seychelles, il est le renfort estival le plus tonitruant de tout Saint-Marin. Jouer un match de Ligue des champions sans se faire courser par les stadiers, ça doit faire quelque chose !Présents à la faveur du changement des critères de qualifications de cette troisième édition, les Nord-Irlandais s’invitent pour la première fois dans le tournoi en prenant la place du représentant de Gibraltar. Et avant même le début des hostilités, le poids lourd de Belfast fait déjà figure de grandissime favori après avoir remporté le 54titre de son histoire. Face à la SP Tre Fiori qui reçoit sur le papier, on ne verra finalement pas le très polémique maillot violet et orange. Lequel, au-delà d’une faute de goût évidente, a fait scandale tant il rappelait les couleurs de l’Ulster Volunteer Force (milice paramilitaire protestante, placée sur la liste des organisations terroristes au Royaume-Uni). Malgré une rupture de stock lors de sa sortie, la direction a finalement décidé de l’abandonner afin d’éviter toute confusion.Au-delà des tensions politiques, les aficionados du PSG pourront se régaler en observant les exploits des anciens titis Bastien Héry (28 ans, milieu défensif) et Christy Manzinga (25 ans, attaquant de pointe). Si le second vient d’arriver en provenance de Motherwell, le premier a déjà fait ses preuves en étant titularisé à 29 reprises au terme de l’exercice précédent abandonné fin juin à la suite de la pandémie de Covid-19. Et si remporter ce mini-tournoi compte pour un titre européen, c’est toute la formation parisienne qui pourra s’en réjouir.Deuxième participation consécutive pour les bleu et blanc de Gnjilane, qui ont eu chaud aux fesses jusqu’à la dernière seconde. Alors que le championnat - un temps suspendu - a finalement repris au mois de juin pour se conclure à la mi-juillet, Drita a remporté son deuxième titre... aux confrontations directes après avoir terminé sur une égalité parfaite avec son dauphin, le KF Gjilan.De quoi donner une motivation supplémentaire aux partenaires de Xhevdet Shabani, deux fois buteur lors du dernier tour préliminaire (remporté par Drita), qui pourra compter sur le soutien à distance des Intelektualët, les ultras locaux, dont le membre d’honneur le plus célèbre n’est autre que Xherdan Shaqiri.Pas du tout donnés favoris face au représentant de la petite nation européenne qui n’en finit plus de grandir, les Andorrans d’Escaldes (une ville réputée pour ses eaux thermales, et son festival annuel de jazz) ont déjà réussi le plus dur en allant chercher le premier titre de leur histoire au nez et à la barbe du mastodonte national, le FC Santa Coloma.Un point seulement séparait les deux équipes au terme d’une compétition acharnée et qui s’est terminée à la régulière, malgré une interruption de quatre mois. Verra-t-on le virevoltant ailier Genís Soldevila refaire parler sa redoutable patte droite (dix-sept buts en 24 matchs, cette saison) sur le pré nyonnais ? En tout cas, ce vétéran parmi les vétérans (31 ans de moyenne d’âge, record de l’édition) a pu s’assurer du soutien d’un autre vétéran lors de son arrivée en Suisse : Philippe Senderos. Entre montagnards, le courant passe forcément bien.