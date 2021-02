Mais qui est Lazzari ?

À 23 ans, il évoluait encore en troisième division italienne, et son nom n'avait pas traversé les frontières de son pays. Aujourd'hui, il est titulaire à la Lazio où il est arrivé en 2019. Et où le milieu de terrain de 27 piges s'est rapidement imposé, grâce à son profil particulier. Focus sur l'itinéraire étrange de Manuel Lazzari, nouveau crack de son club.

De la D4 à l'élite

Manuel (Lazza)rit

Par Florian Cadu

S'il voulait que la majorité des amateurs de Serie A tombent amoureux de lui, il aurait difficilement pu faire mieux. Sur la pelouse de l'Atalanta lors de la vingtième journée de Serie A, et alors que sa Lazio mène 1-0 à la dix-neuvième minute de jeu, Manuel Lazzari s'effondre dans la surface de réparation de la. À vitesse réelle, le penalty s'impose. Sauf que le bonhomme, qui a en réalité glissé tout seul au sol, agite ses index pour faire comprendre à l'arbitre qu'il n'y a aucune faute à siffler. Un geste de fair-play spontané, gratuit et qui permet en plus de ne pas gâcher du temps avec un nouvel instant VAR inutile.Reste que les supporters romains n'ont pas attendu ce moment de classe pour kiffer leur ailier droit. Depuis son énorme performance contre l'ennemi de la Roma (deux passes décisives et impliqué dans le troisième but, pour une victoire 3-0), qui lui a permis d'être élu meilleur joueur de la journée du championnat italien pour la deuxième fois consécutive (après un déplacement déjà réussi à Parme) d'après les médias de son pays, le Monsieur de 27 ans est en effet définitivement devenu le nouveau crack de son club. Une belle récompense pour celui qui est arrivé en 2019 et qui s'est très vite imposé, alors qu'il évoluait encore en troisième division à 23 balais.Rien, en effet, ne prédestinait Lazzari à taper la balle dans l'élite. Auteur d'un parcours poussif comme l'Italie aime en offrir, à l'image de la trajectoire d'un Francesco Caputo , le natif de Valdagno a eu la chance - et le mérite - de grandir en même temps que la SPAL (où il a débarqué en 2013, quand son club de Giacomense a fusionné avec). Titulaire indiscutable pendant six grosses saisons à 30 matchs ou plus, le meilleur latéral droit de Serie B 2016-2017 atteint la première division en 2018 après avoir enchaîné les montées. Les montées au classement, mais aussi dans son couloir : l'année du passage en Serie A, le monsieur adresse pas moins de sept. Preuve que s'il aurait pu passer une bonne partie de sa carrière dans l'ombre, le fan de Kaká n'a pas volé sa place dans la lumière.Surtout, son chemin prend un tournant resplendissant lorsque la Lazio jette son dévolu sur lui. Attaché à son schéma tactique en 3-5-2 (ou 3-5-1-1) dans lequel les postulants (Adam Marušić, Patric ou encore Rômulo) déçoivent, Simone Inzaghi cherche à l'époque un profil spécifique afin de tenir le rôle de piston sur son aile droite. Pour environ quatorze millions d'euros, l'entraîneur attire alors sa recrue dont il a énormément besoin et qui va vite lui donner satisfaction. Infatigable et avalant kilomètre sur kilomètre à une vitesse bien supérieure à la moyenne (il a déjà été flashé à 35 km/h), le petit nouveau apporte un mouvement offensif constant avec des centres et des dribbles à la pelle (il était même le treizième meilleur dribbleur d'Europe en mars 2018, selon Opta). Le tout, en sachant se montrer concentré défensivement et précis dans ses transmissions (85% de passes réussies cette saison, par exemple). Bref, une mobylette qui s'intègre parfaitement - et au bon moment - au convoi organisé par son coach.Excellent lors de l'exercice actuel (24 rencontres toutes compétitions confondues, une réalisation et quatre passes dé) malgré un test positif au coronavirus précédé d'un claquage, Lazzari a également connu ses premiers pas avec la sélection en 2018. Étape qu'il considère comme le plus beau moment de sa carrière, avec sa découverte de la C1. De quoi revenir sur son itinéraire insolite, sur Sky Sport Italia :Celui qui porte le numéro 29, en référence à sa date de naissance et à celle de sa sœur, sait aussi qu'il a fait le bon choix pour progresser en signant à la Lazio., n'a-t-il pas caché au micro de Lazio Style Radio, en novembre.Une évolution qui fait plaisir à Inzaghi, et qui pourrait même l'envoyer à l'Euro. Pas si long, le voyage entre la quatrième division et le championnat d'Europe...