Esprit Revel

Vocation, précocité et plafond de verre

« Il me donnait des exercices à faire et je les préparais. Je suis de la vieille école, c’est-à-dire des frappes sans arrêt. Avec Christophe, on travaillait autre chose. J’ai appris, c’était agréable. »

« Pour jouer plus haut, peut-être qu'il manquait un peu de taille. Et il était moins "chat" qu'Anthony Lopes. Il compensait par sa super lecture du jeu et un peu d'anticipation. »

Revel party

« Souvent, on a des gens qui vont répéter ce qu’ils ont fait pendant leur carrière, ce n’est pas forcément notre cas. On n’a pas été "pollués" par ça, Christophe et moi. »

Ma famille d’abord

« On était une famille. On pouvait aller manger un bout entre nous au resto, on faisait des balades en vélo. Il nous apportait autre chose en dehors du foot. »

Mobylette, pétanque et costards

« Le soir où on a été promus en Ligue 2, on a réussi à trouver une vieille mobylette et on est parti faire un tour dans Vannes pour fêter la montée. »

Devant sa machine à laver, Christophe Revel le sait : samedi soir, il disputera le match d’une vie. En attendant le jour J, le gardien de 30 balais doit faire une lessive à la maison. Il faut bien que son linge soit prêt pour la mise au vert. Le club de Vannes, 9de Ligue 2, n’a toujours pas reçu les appareils magiques pour satisfaire ses joueurs., confie-t-il amusé au, à quelques jours de la finale de la Coupe de la Ligue face au grand Bordeaux. Un moment historique pour le VOC, au bord d’une relégation en quatrième division deux ans plus tôt. Une récompense, aussi, pour une bande de potes encadrée par Stéphane Le Mignan, et pour Revel, au club depuis 2004. Mis en concurrence avec le jeune Benoît Costil (21 ans) cette saison-là, le portier contribue grandement à l’incroyable épopée de la formation morbihannaise, brillant lors des séances de tirs au but contre Valenciennes – il marquera même celui de la qualification dans ce match –, Metz et Nice., se souvient Le Mignan.Cinq ans après la fameuse panenka de son homologue nantais, Revel se retrouve donc sur la pelouse d’un Stade de France blindé. Un rêve qui se transforme en calvaire au regard de la première période : les Girondins roulent sur le Petit Poucet vannetais et plient l’affaire en douze minutes chrono. Pas vraiment irréprochable sur les trois buts signés Wendel, Planus et Gouffran, Revel tire la tronche au moment de voir Gourcuff enfoncer le clou avant la pause (4-0). Le miracle n’aura pas lieu, mais le souvenir reste impérissable. Surtout qu’un mois plus tard, Revel reçoit un coup de fil du Stade rennais avant la dernière de la saison à la Rabine : le club de la préfecture d'Ille-et-Vilaine lui propose de prendre en charge les gardiens du groupe professionnel. À un an de la fin de son contrat à Vannes, Revel saisit l'opportunité et prend la décision de raccrocher les crampons., explique Benoît Costil.Une décennie plus tard, le quadragénaire s’est imposé comme une référence dans son domaine, au point de taper dans l’œil des dirigeants lyonnais pour succéder à Grégory Coupet. Et le costume semble taillé pour lui.Plus qu’une opportunité, le virage de 2009 est une évidence pour Christophe Revel. Si Le Mignan estime que son année vannetaise aux côtés du jeune Costil a été, le gardien savait déjà bluffer son monde, à commencer par ses propres éducateurs."On pourrait travailler telle ou telle chose.", rembobine Jacques Leyac, qui faisait ses premiers pas comme entraîneur des gardiens lorsque Revel débarque à la GSI Pontivy au milieu des années 2000.Ce dernier n’a d’ailleurs pas oublié le jeune Revel, qui n’attendra pas de prendre de l’expérience pour être intrigué par les méthodes d’entraînement proposées par ses encadrants., précise Christophe Lollichon, à l’origine de son arrivée au Stade rennais à l’été 2000 avec Bertrand Marchand, le coach de la réserve.Bien vu.Il faut dire que le joueur n'était pas vraiment prédestiné à connaître le haut niveau sur une période longue durée., pose Lollichon.L’élite, il y a pourtant goûté. Du moins trempé les lèvres, grâce au fameux concours de circonstances dont rêvent les troisièmes gardiens : en septembre 2001 à la Mosson, il est sur le banc rennais lorsque Fabien Debec, lui-même numéro 2 profitant de l'absence d’Éric Durand, est exclu à un quart d’heure du gong. C’est comme ça qu’à 22 piges et en remplaçant Severino Lucas, il dispute ce qui seront ses seize premières et dernières minutes dans la cour des grands. Petite consolation : il n'aura encaissé aucun but face à Toifilou Maoulida et consorts. La D1, c’est en Belgique qu’il l’a véritablement connue, le temps de son passage chez un KSV Beveren (aujourd’hui disparu) à la dérive, où Jean-Marc Guillou a pris ses quartiers et où le portier aura droit à du temps de jeu, mais aussi une bonne flopée de taules (dix revers de rang entre mars et mai 2002).Prêté par le Stade rennais, Revel signe ensuite pour plusieurs saisons en Flandre-Orientale, mais ne s’y éternise avec, en 2003, un retour dans sa Bretagne natale et une signature à la GSI Pontivy., se souvient son coach de l’époque Michel Jarnigon, pas malheureux de récupérer le garçon pour sa CFA.C’est lors de cette parenthèse morbihannaise, à 24 ans, qu’il met un premier pied à l’étrier lorsque le Stade rennais lui propose de prendre en main les jeunes gardiens du club en parallèle de ses exploits en quatrième division – poste qu’il insistera d’ailleurs pour conserver au début de son aventure vannetaise quelques mois plus tard. Un moment charnière et une relative précocité dans le domaine qui n’est pas sans rappeler les débuts d’un certain Lollichon au FC Nantes au milieu des années 1980, à 23 ans., ose le mentor de Petr Čech. Comprendre, les deux hommes sont un peu de la même veine.Ironie de l’histoire, les noms de Lollichon et Revel étaient tous les deux en haut de la liste des dirigeants de l'OL, avant que ces derniers ne choisissent finalement le second., précise le responsable des gardiens de Chelsea.Les deux hommes n’auront pas spécialement marqué les esprits en tant que portiers et représentent, de par leur profil, une rupture nette avec les dernières légendes du poste (Joël Bats et Grégory Coupet) ayant pris en charge les gardiens rhodaniens., théorise LollichonVéritable poulain de l’entraîneur, Benoît Costil explique la méthode Revel :Un homme pour qui, par exemple, le chômage prend une forme bien spéciale. Sa période de flottement avant de signer au FC Lorient à l’été 2018 ?Loin de la vieille école, Revel attache une certaine importance à innover pendant ses séances. Costil toujours :, explique Cheick N’Diaye qui a pu travailler avec les deux. Et le bonhomme semble désireux de transmettre tout ça, en témoigne la création de sa Roazhon Goal Academy au Rheu (Ille-et-Vilaine) l’année dernière ou son livretà destination des jeunes gardiens, publié en 2018 et pour lequel il avait échangé avec des derniers remparts d’autres disciplines, comme Thierry Omeyer ou le joueur de rink-hockey Baptiste Bonneau . Pas anodin.Mais la méthode Revel ne se limite pas au travail et à l’envie de transmettre sur les terrains. Le Breton n’imagine pas le boulot avec ses portiers sans parvenir à créer des liens forts avec chacun d’eux., développe-t-il.Si Cheick N’Diaye a toujours campé le rôle du numéro 2 ou 3 au SRFC, il garde un excellent souvenir de la période Revel :Benoît Costil confirme :Le boss idéal ? Pas loin, même si l’originaire de Plancoët n’hésite pas à hausser le ton et piquer ses gardiens pour les faire réagir., admet Costil.Il faut dire que Costil doit beaucoup à Revel : à l’été 2011, il parvient à convaincre les dirigeants rennais de faire confiance au Normand pour prendre la succession de Nicolas Douchez plutôt que de lâcher une somme importante sur Stéphane Ruffier ou David Ospina, les deux cibles prioritaires. Bingo, le duo Pierre Dréossi-Frédéric Antonetti suit le conseil, et Rennes lâche un million d’euros à Sedan., se réjouit encore Costil, qui a revu Revel pas plus tard que cette semaine.Au fil du temps, les deux anciens coéquipiers tissent une vraie complicité, pour ne pas dire une amitié, au point qu’un départ de Revel en Gironde pour suivre son poulain soit évoqué à l’été 2017. Mais l’entraîneur préfère s’inscrire dans le projet rennais. Il déchantera trois mois plus tard, quittant le club après l’arrivée tardive de Tomáš Koubek et un ultime craquage à la fin d'un match contre Toulouse pour protéger ses gardiens., éclaire Costil.Ni à lâcher ses petits protégés.À l’image de son coup de sang au Stadium, Revel a l’habitude des prises de parole dans le vestiaire : en mai 2019, le soir où Mickaël Landreau annonce à ses joueurs qu’il quitte les Merlus en laissant l’assemblée bouche bée, son adjoint est le seul à briser la glace en prenant la parole, racontait Ouest-France Ceux qui l’ont connu en tant que joueur sont d’accord sur une chose : il a toujours eu l’âme d’un leader. Un rôle qu’il partageait avec son pote Frédéric Sammaritano au temps du VOC., se souvient l’actuel Dijonnais.Un bon vivant, un excellent chambreur et un homme capable de s'investir dans la vie d'un club en dehors des terrains. À Vannes, il s'occupait de choisir les tenues des joueurs, allant même jusqu'à sélectionner les costumes collectors du jour de la finale de Coupe de la Ligue. Rebelote à Rennes, où il fera partie du comité d'entreprise, participant avec plaisir à l'organisation des repas, barbecues ou tournois de pétanque., s'amuse Costil.Tout meneur qu’il est, c’est un autre environnement qu’intégrera Revel cet été, après une courte expérience au sein de la sélection marocaine de Vahid Halilhodžić., prévient Lollichon.Costil, lui, préfère prévenir le camp d’en face :Pour Revel, ce nouveau défi excitant pourrait commencer par la préparation d'un huitième de finale retour de Ligue des champions. Une autre dimension et une conviction : il ne devrait avoir aucun mal à trouver une lessiveuse au centre d'entraînement lyonnais.