Mais qui est Andrea Binotto, l'entraîneur qui rend la D2 suisse sexy ?

Passé tout près de l'exploit face au FC Bâle mercredi soir en Coupe de Suisse (défaite 1-2 à la 92e), le FC Stade Lausanne-Ouchy, encore en cinquième division suisse il y a cinq ans, découvre avec un appétit vorace la D2 helvétique depuis quelques mois. Ces trois promotions quasi successives vers le monde pro portent la patte d’un seul coach : un OVNI nommé Andrea Binotto, Docteur en mathématiques et frère de Mattia Binotto, grand boss de la Scuderia Ferrari.

Lac Léman et géométrie riemannienne

Un enfant du « foot des talus »

« J'ai toujours ressenti le foot comme quelque chose d'important »

« Même en 7e ou 8e division, s’il fallait supprimer des vacances pour le foot, je le faisais... »

« Il vous captive, vous charme, vous séduit »

« Aujourd'hui, vous êtes onze gardiens de but »

Donnez-lui une grosse écurie !

Par Quentin Jeannerat, à Lausanne

Mercredi soir au stade Colovray de Nyon, où il est exilé à cause d’un éclairage non conforme aux exigences du haut niveau, le FC Stade Lausanne-Ouchy, promu en D2, est passé tout près de sortir le grand FC Bâle en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Après un match plein, les protégés d'Andrea Binotto n'ont encaissé le but du 2-1 qu'à la 92minute, inscrit sur un exploit personnel du grand espoir du foot suisse Noah Okafor (19 ans). Pas la première « grosse perf' » du club des bords du lac Léman cette saison : le 30 août dernier, il tapait (3-0) le grand frère du Lausanne-Sport dans le derby vaudois de Challenge League, la D2 suisse. Un mini-séisme, tant le gouffre entre les deux équipes est béant sur le papier : le LS, septuple champion de Suisse et propriété d’Ineos, est programmé pour retrouver l’élite en fin de saison. Le SLO évolue lui en deuxième division – dont il est le plus petit budget - pour la première fois de son histoire. Et ce, grâce à trois promotions en six ans. Actuellement sixièmes du classement avec 14 points en 12 journées, les Rouge et Blanc se permettent même le luxe de prendre des points en «» , et c’est la presse locale qui l’écrit.L'épopée du Petit Poucet des bords du lac Léman est avant tout l'œuvre d'un homme, son coach Andrea Binotto. Pour bien mesurer l'ampleur du conte de fées, il faut remonter cinquante ans en arrière, où commence une histoire de famille au scénario fort bien ficelé. Elle concerne deux fils d’immigrés italiens comme la Suisse en a connu tant d’autres dans la deuxième moitié du XXsiècle. Nés à un an d’écart, Mattia - l’aîné - et Andrea sont inséparables et passent leur enfance lausannoise à taper dans le ballon, la faute à un père – chauffeur de taxi dans la cité vaudoise etde l’Inter – qui leur a refilé le virus. La passion est là, le talent un peu moins. De fait, les rêves de professionnalisme s’éteignent alors que vient le temps des études. Tous deux plus doués pour jongler avec les chiffres qu’avec un ballon, Mattia et Andrea intègrent la prestigieuse École polytechnique fédérale de Lausanne. Doués parmi les doués, ils en ressortent avec un doctorat : Mattia en génie mécanique, Andrea en géométrie riemannienne, «» , comme le synthétise poliment Wikipedia.Moins de vingt-cinq ans plus tard, les deux frangins ont montré qu’ils ont dans les gènes cet indéfinissable truc en plus qui les distingue du mortel moyen. L’aîné est depuis janvier dernier numéro un de la Scuderia Ferrari –pour les intimes, un poste longtemps occupé par un certain Jean Todt. Pendant qu’il gravissait un à un les échelons hiérarchiques de la plus célèbre écurie de Formule 1 du monde, son cadet devenu prof de maths au lycée faisait de même – en tant qu’entraîneur – avec les niveaux de la pyramide du foot suisse.En moins de vingt ans, l'actuel coach de Stade Lausanne-Ouchy est passé de la huitième et avant-dernière division suisse (équivalant au district en France donc) à la deuxième division. Cette ascension complètement dingue du « football des talus » - le surnom du foot amateur outre-Jura – au monde pro est, de mémoire d’Helvète, sans précédent. Aussi fou soit-il, ce parcours n’étonne pas ceux qui ont connu l'Italien de 48 ans dès ses débuts sur un banc. C’était avec le FC Concordia Lausanne en 4ligue, l’avant-dernière division dans la patrie de Guillaume Tell. «» , pose d’entrée David Clément, son président de l’époque. À la barre de Concordia, où il est resté dix ans, Andrea Binotto a connu deux promotions successives. Avant de négocier avec succès de nombreuses opérations maintien. «» , dixit David Clément.Dans ce football amateur où vos meilleurs joueurs peuvent vous laisser tomber pour un mariage le jour d’un match décisif, Andrea Binotto se dédiait déjà corps et âme au football, au sens propre du terme : «» , se souvient son président d’alors.Maintenant que la lumière est (un peu) là, le principal intéressé assume un peu plus l'ambition qui l'a toujours animé. «, confie Andrea Binotto.Sergio Guzzo, son fidèle portier de l’époque Concordia, décrit le docteur es mathématiques comme une sorte de gourou pour lequel on est toujours prêt à partir au combat. «, se souvient celui qui est aujourd’hui vice-président du club.Le gardien aujourd’hui retraité est convaincu que son ancien mentor entraînera un jour dans la cour des tout grands. «, raconte Sergio Guzzo.» L’art oratoire, le technicien italo-vaudois l’a peu à peu apprivoisé en tentant de résoudre la quadrature du cercle : transmettre aux jeunes lausannois le virus des mathématiques, branche allergène par excellence. Première règle ? Ne pas abuser de l’attention de son auditoire. «» , affirme-t-il. Le mathématicien a aussi fait de l’allégorie une de ses recettes pour multiplier les exploits face aux gros.Pour illustrer ce qu’il appelle une «» , Sergio Guzzo nous ramène au jour où, alors en 2ligue (D6), Concordia avait battu Aigle, leader et épouvantail du groupe. «"Aujourd’hui, vous êtes onze gardiens de but. Si le ballon passe, c’est but et on perd le match."S’il y a bien une scène qui laisse entrevoir depuis longtemps le potentiel du cadet des Binotto, c’est celle de la Coupe de Suisse. Avant le match perdu d'un boyau face au FC Bâle mercredi soir, l’Italo-Suisse a par le passé tapé le Lausanne-Sport et Sion, et enquiquiné plus rutilant que lui à de nombreuses reprises. «» , affirme Sergio Guzzo.La génétique est formelle : il n'y a aucune raison qu'ne rate un freinage en si bon chemin, ce qui devrait lui permettre de continuer de foutre le bordel dans le sérail cloisonné du foot pro encore un bon moment. Car il suffit de jeter un œil à la liste des vingt coachs en poste actuellement en D1 et D2 suisse pour mesurer que ce qu’il a accompli n’est pas tout à fait normal : il est le seul avec Peter Zeidler (Saint-Gall) à ne pas avoir de carrière de joueur pro derrière lui. Sauf que l’Allemand n’a jamais connu que le football d’élite, lui qui dirigeait déjà les jeunes du VFB Stuttgart à l’âge de 22 ans. Andrea Binotto est définitivement un type à part. Il est temps que le football suisse lui confie un baquet à sa taille.