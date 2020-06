Mais qui es-tu, le SC Farense ?

De retour la saison prochaine dans l'élite du football portugais après dix-huit ans d'absence, le Sporting Clube Farense devrait aussi devenir dans le même temps un club-satellite de l'Olympique lyonnais. En discussions dès janvier, le deal entre les deux entités est en passe d'être officialisé. Sur la côte de l'Algarve, dans un club historique et au sein d'un projet ambitieux, les promesses lyonnaises devraient ainsi rapidement trouver un cadre favorable à leur progression. Et l'OL un moyen de faire prospérer ses actifs, d'un point de vue aussi bien sportif que financier.

On s'était dit rendez-vous dans 25 ans

Une porte d'entrée et de sortie

Faro from home

Par Simon Butel

Propos de Lynel Kitambala recueillis par SB

Il y a, dans le destin de Faro, un peu de celui de Dijon, ainsi résumé par Franck Dubosc (alias Patrick Chirac) dans Camping :. Son front de mer a bien quelques arguments, mais la cité algarvienne n'est pour beaucoup de touristes qu’un point de passage vers les stations balnéaires de la façade sud du Portugal. Et, plus embêtant, vers Portimão. Dans une région de l’Algarve divisée en deux zones (le Sotavento à l’est et le Barlavento à l’ouest) dont elles sont chacune la municipalité principale, les deux villes, que 70 bornes séparent, peuvent légitimement revendiquer le statut de capitale. Et en matière de football ? Avantage Faro, pourtant pensionnaire de la Ledman Liga Pro (la deuxième division), tranche Lynel Kitambala, passé trois mois la saison dernière par le SC Farense :À quoi ce titre honorifique tient-il ? À un ou deux chiffres tout au plus, les palmarès des deux clubs restant désespérément dénués de titre majeur plus de cent ans après leur création (en 1910 pour Farense, en 1914 pour Portimonense). Membre du cercle fermé des 23 équipes ayant déjà disputé une finale de coupe nationale (en 1990) Farense a joué neuf saisons de plus que son voisin dans l’élite, qu’il retrouvera en 2020-2021 après dix-huit ans d'absence (et deux ans seulement après être remonté en D2). Son meilleur classement ? Une cinquième place au terme de la saison 1994-1995, synonyme de première et unique qualification européenne. Cette participation à la Coupe de l'UEFA vaut au SC Farense de présenter aujourd’hui le septième meilleur bilan portugais en Coupe d'Europe, comme il le rappelle fièrement sur son site web.Un joli leurre : lesn’ont en fait disputé que deux rencontres de C3, pour deux défaites (0-1, 1-0) face à... l’Olympique lyonnais, alors entraîné par Guy Stéphan. Aligné à la pointe de l’attaque rhodanienne à l’aller à l'Estádio de São Luís, Florian Maurice était exceptionnellement resté muet ce 13 septembre 1995, date donc du dépucelage européen de Farense. Sur une pelouse aussi cramée qu’accidentée, la plus fine gâchette lyonnaise de l’époque n’avait toutefois pas ménagé ses efforts, reculant dans l’entrejeu en fin de partie pour participer à l’effort de guerre. Maurice l’ignorait alors, mais il reviendrait à Faro, un quart de siècle plus tard. Toujours sous les couleurs de l’OL. Toujours pour la jouer collectif. Fin janvier 2020, flanqué de Vincent Ponsot, le directeur général adjoint juridique du club, le responsable de la cellule de recrutement des Gones a débarqué dans la ville jumelée avec Massy (Essonne).Objectif : négocier un partenariat avec João Rodrigues, André Geraldes et Manuel Balela, respectivement président de la SASP, PDG et directeur sportif du club portugais. En dépit du départ de Florian Maurice à Rennes , l'officialisation de ce partenariat est imminente, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. L’OL n’étant selon le quotidien lisboètepas voué à entrer au capital des, ni à influer sur leur politique sportive, cette alliance prendra exclusivement la forme d’échanges de joueurs. Ou plutôt de placements de joueurs. En faisant du SC Farense son club-satellite, Lyon disposera d’un sas d’adaptation sur le Vieux Continent pour d’éventuelles recrues sud-américaines, à l’image d’un Camilo (21 ans), qui n’a pas disputé la moindre minute dans l’entrejeu rhodanien depuis son arrivée en provenance de Ponte Preta (D2 brésilienne) l'été dernier.Ou pour les meilleurs éléments du Dakar Sacré-Coeur, club de D1 sénégalaise lié depuis 2015 avec l’OL par un partenariat, lequel n’a jusqu’ici débouché que sur l’arrivée entre Rhône et Saône du milieu offensif Ousseynou Ndiaye (21 ans), cantonné à la réserve depuis 2017 mais prolongé l’an passé jusqu’en 2023. Porte d’entrée des futursde l’OL, le Portugal pourra également faire office de salle d’attente voire de vitrine pour les néo-pros n’entrant pas dans les plans du staff à court terme., note Lynel Kitambala.Pour les prêtés également, Farense a tout du bon plan :(12 000 places),. Dépourvue de club résident, l’enceinte, construite pour l’Euro 2004, sera une solution de repli toute trouvée si d'aventure le club algarvien retrouve l’Europe. L’objectif est encore lointain, mais il trotte probablement dans la tête de dirigeants portugais désireux, selon Kitambala, de. Dans cet ambitieux projet, la jeunesse lyonnaise aura un coup à jouer, pressent le globe-trotter formé à Auxerre., replace celui qui sort d'une pige à la JS Saint-Pierroise (Réunion).(Farense est une filiale du club lisboète, N.D.L.R.).À peu près tous, en théorie : effectuer sa formation au sein du club de Jean-Michel Aulas, c’est être préparé à ne pas faire l'unanimité dans la vie.