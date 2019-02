Mais qui es-tu, le Malabar United ?

À la fin des années 2000, une équipe a tenté de se faire une place au sein du football professionnel indien. Son nom ? Le Malabar United Football Club. Une preuve parmi d'autres qu'à travers le globe, ce mot ne représente pas qu'un bout de sucre à la consistance énigmatique et a même pas mal de lien avec le ballon.

Mer d’Arabie et promotion express

Koweït, Arabie saoudite et Trinité-et-Tobago

Par Jérémie Baron

Propos recueillis par JB

» Vishnu Prasad a beau être un suiveur assidu du championnat indien, ses souvenirs du Malabar United sont très flous. Il faut dire que dans le genre trajectoire éphémère, cette équipe a fait fort. «, admet ce journaliste auRembobinons et mettons tout ça dans un contexte adéquat. En Inde , bien loin de la pâte pas trèsqui fait travailler nos mâchoires et permet à certains de s’adonner au périlleux exercice de l’éclatement de bulles, Malabar n’est rien d’autre qu’une région historique au sud-ouest du pays couvrant notamment l’actuel État du Kerala, et qui a aujourd’hui donné son nom à une portion du littoral qui fait face à la mer d’Arabie. Rien de surprenant, donc, qu’un club voie le jour au milieu des années 2000 (un certain homme d’affaires nommé Mohammed Mannil en aurait été à l’origine) et décide d’adopter un nom afin de s’identifier au territoire : le Malabar United Football Club est né. Et en 2009, après quelques années d’existence seulement et un parcours dans les divisions amateurs, il toque à la porte du monde professionnel, à savoir la deuxième division nationale., souligne PrasadÉtrangement, le Malabar United FC n’évolue pas sous une couleur rose clair, mais dans une tunique d'un rouge quelconque . Après tout, le sigle MUFC n’a peut-être pas été choisi par hasard. Le défenseur Loveday Enyinnaya, défenseur aujourd'hui capitane du Real Kashmir en première division, fait un temps partie de l'équipe. Toujours est-il que le Malabar United a du mal à faire des coups d’éclat dans cette I-League 2nd Division, excepté peut-être lors de sa deuxième saison. «, continue Vishnu Prasad(avec trois succès et trois matchs nuls, N.D.L.R.)» Lors de ce tour final qu’il ne disputera qu’une seule fois, MU termine ainsi dans le ventre mou, à 9 points d’une première place qui lui aurait permis de composter son ticket pour l’élite. Cette élite, le Malabar United n’en fera jamais partie. Après une année 2011 décevante, c’est déjà la fin pour le club du Kerala, et dès la saison 2012, il quitte la ligue et commence à disparaître des radars, comme la plupart des clubs de cet État s'étant vus trop beaux, trop vite. «, explique Nisanth V Easwar, plume deMais tel le phœnix, le MUFC semble à chaque fois renaître de ses cendres, sous diverses formes, et ne disparaît jamais vraiment. Ces dernières années, dans l'anonymat le plus total, une mystérieuse formation revendiquée Malabar United FC est apparue au sein de la KIFF (Kuwait Indian Football Federation) . Dans les ligues inférieures de Trinidad-et-Tobago, on trouvait il y a quelque temps un Malabar FC qui, lui, jouait bel et bien dans une merveilleuse liquette rose bonbon . Enfin en 2014, un club amateur fondé dix ans plus tôt par un groupe d’expatriés du Kerala en Arabie saoudite (et membre de la Dammam Indian Football Association) s'est lui aussi renommé "Malabar United FC" dans le plus grand des calmes, et ce, même s' il se diversifie dans le badminton . Quand y en a marre...