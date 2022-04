Mais pourquoi les ultras du PAOK sont-ils aussi « sauvages » ?

Privés de leurs supporters, les Marseillais se rendent ce jeudi à Thessalonique pour le compte des quarts de finale retour de Ligue Europa Conférence. Dans l’enfer d’un Toumba Stadium chauffé à blanc par les incidents du match aller, les Olympiens devront se frotter à l’une des ambiances les plus hostiles de Grèce, voire d’Europe.

Un club dissident dans une ville rebelle

Savvidis, ce sauveur ?

Au terme d’un match aller qui a basculé en faveur de l’OM (2-1) , Răzvan Lucescu, entraîneur du PAOK, personnifiait à merveille l’expression. Après 24 heures marquées par des débordements à répétition dans la cité phocéenne, le coach roumain s’éloignait un peu plus du prix Nobel de la paix avec cette phrase lancée juste après le coup de sifflet final . Bien que les Grecs n’aient pas respecté l’accord écrit de leur club leur interdisant de se rendre dans le centre-ville, les dirigeants du club à l’aigle bicéphale préféraient pointer du doigtet se réjouissaient de n’avoirà déplorer. Un épisode qui assoit davantage l’image du clubautour de laquelle le PAOK a construit son identité : celle d’une entité rebelle représentant une région périphérique (la Macédoine grecque, territoire rattaché au pays en 1913) qui vient s’opposer au pouvoir central, soit la capitale grecque Athènes et ses géants du ballon rond.Dans l’ombre des clubs athéniens, ceux des autres villes grecques doivent se contenter des miettes, et depuis 1928, seuls trois clubs hors « POK » - désignant la coalition entre le Panathinaïkós, l’Olympiakos et l’AEK - ont réussi à mettre la main sur le trophée de champion. Si le PAOK est parvenu à créer l’exploit en 2018-2019, c’est dans cette lutte contre l’hégémonie d’Athènes qu'il a grandi., lance Lukas Tsiptsios, historien et spécialiste du club grec. Un processus qui, selon le doctorant à l’université de Rouen, un sentiment de rejet duquel découle de la violence. Surtout lorsqu'on ajoute à ce cocktail déjà explosif les difficultés économiques dans lesquelles la Grèce est plongée depuis la crise de 2008., explique Sotiris Millios, journaliste sportif chezet originaire de Salonique.Cette image de laissés-pour-compte est appuyée par les supporters, reconnus parmi les plus sulfureux de Grèce, voire d’Europe."sauvages du PAOK", selon Tsiptsios. Ceux-là sont souvent opposés aux supporters athéniens. La Gate 4, le groupe rassemblant la majorité des ultras du PAOK, réfute ces termes stigmatisants, mais arrive pourtant à les utiliser pour asseoir son image de gros bras et pour continuer à véhiculer la peur dans le foot grec et européen., explique Millios. Tout le monde ou presque, puisque les ultras du PAOK sont liés par une amitié profonde avec lesdu Partizan Belgrade en réponse à l’amitié entre l’Olympiakos et l’Étoile rouge.Selon Sotiris Millios, les scènes de violence autour du PAOK se sont raréfiées depuis quelques années. Du moins depuis que le club est passé sous la direction d’Ivan Savvidis, oligarque gréco-russe réputé proche de Poutine et pas vraiment copain avec le gouvernement hellénique actuel.Pourtant, même depuis le rachat du club par Savvidis en 2012, l’accalmie ne saute pas aux yeux, et en 2018, l’homme d’affaires entrait sur le terrain armé pour contester une décision arbitrale. Plus récemment, un supporter de l’Aris Salonique était lynché à mort par des supportersSi la violence autour du PAOK a diminué lors de la dernière décennie, elle fait toujours partie du folklore dans le nord de la Grèce. Les scènes de violence à Marseille et l’interdiction faite aux supporters olympiens de se rendre en Grèce pour le match retour en témoignent., concède Sotiris Millios. À deux jours du match retour, les ultras de la Gate 4 lançaient les hostilités en lançant une pique aux supporters marseillais et athéniens de l’AEK qu’ils soupçonnaient. Et de leur conseiller de partagerplutôt que de se rendre dans le nord de la Grèce. Il faut avouer que la proposition de déguster un sandwich triangle assis dans les calanques est plus alléchante que d’aller régler ses comptes dans le Nord de la Grèce.

Par Nelio Da Silva