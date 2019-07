Pourquoi les clubs persistent à créer des lofts ?

C'est tous les ans la même rengaine : à cette période, des éléments jugés indésirables par leur club s'entraînent à l'écart du groupe pro, comme c'est actuellement le cas à Bordeaux, où six joueurs ont intégré un loft. Histoire, officiellement, de faciliter le boulot de leur coach, mais surtout de leur mettre la pression. Si cette pratique semble conforme à la Charte du football professionnel, elle pourrait, dans le sillage des cas Ben Arfa et Rabiot, se voir davantage réprimée et encadrée à l'avenir, comme chez certains de nos voisins. Explications.

1

Double dérive

"De ce système qui a été mis en place de bonne foi par les dirigeants, il y a eu un détournement au fil des années."

Inégalité des chances

"Un joueur qui est dans un deuxième groupe mais ne participe jamais à un amical avec un grand nombre de changements ou aux stages, on le met en difficulté, on ne lui permet pas d’être en condition physique s’il doit partir ou être réintégré."

"Les bons joueurs vont toujours trouver du travail, mais un joueur entre guillemets moyen a tout intérêt a faire profil bas : à talent égal on prendra toujours celui qui fera pas de procédure."

Par Simon Butel

Propos de Jean-Jacques Bertrand recueillis par SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Ce sont des images et des tronches qui nous ramènent à une époque lointaine et encore un peu innocente, celle de l’apparition de la télé-réalité en France, au printemps 2001. Une intronisation signée M6, proprio de Girondins de Bordeaux alors abonnés au Top 5 de celle qu’on appelle encore Division 1. Dix-huit ans après, M6 a quitté le Haillan, le loft le petit écran, mais le club au scapulaire persiste à entretenir le concept cet été, en placardisant ses indésirables. À ceci près que les lofteurs girondins ne sont pas onze mais six ; qu’on ignore - et qu’on se fiche de le savoir, d’ailleurs - s’ils sont célibataires ou non, dans la mesure où leur identité, même si l’on s’en doute, n’a pas filtré ; et qu’à la fin, Bordeaux aimerait qu’il n’en reste aucun. À ceci près aussi que les caméras ne sont pas constamment braquées sur eux depuis le début de leur mise en quarantaine.Sauf ce vendredi 19 juillet, moment choisi par l’UNFP pour dénoncer la situation des six bannis en question, dont le principal tort serait donc de vouloir respecter leur contrat. Dans un communiqué où il assimile notamment les dirigeants bordelais à des négociants en vin mélangeant «» , le syndicat des joueurs pros s’est ainsi ému de ces pratiques qu’il juge d’un autre temps, et de l’inaction de la LFP et des ministères des Sports et du Travail face à celles-ci. Des pratiques nuisant à l’image du football français à l’étranger, toujours selon l’UNFP, qui craint que celles-ci se banalisent. Si ce n’est pas déjà fait : l’an dernier, 146 joueurs auraient fait l’objet d’une mise à l’écart. Sans pour autant que leur club, dans la majeure partie des cas, ne puisse être réellement considéré comme hors-la-loi. «» , replace Jean-Jacques Bertrand, avocat spécialisé dans le droit du sport., estime celui qui est depuis 1973 à la tête d’un cabinet dédié à la défense des droits des sportifs,Cette dérive en a précédé une autre, relative à l’application du deal passé par les clubs avec l’UNFP, observe Jean-Jacques Bertrand : «» Et quand bien même les conditions de leur mise au ban respecteraient les règles établies par l’article 507 de la Charte du football professionnel (accès à des vestiaires, des soins et des infrastructures de qualité identique, accès à des entraînements encadrés par un entraîneur titulaire d’un diplôme fédéral, fourniture des équipements, horaires d’entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d’entraînement du groupe principal), qui tient lieu de convention collective, et résulteraient d’un choix de l’entraîneur, l’avocat le rappelle : «» ., développe Jean-Jacques Bertrand.C’est là tout l’objet des litiges opposant Hatem Ben Arfa et Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. Deux dossiers défendus par le cabinet le 16 octobre prochain pour le premier, faute de conciliation avec le PSG le 8 avril, et d’ici la fin d’année pour le second. Et à l’enjeu majeur, si les deux joueurs obtiennent gain de cause devant le Conseil de prud’hommes : «» .Mais n’est pas Hatem Ben Arfa ou Adrien Rabiot qui veut. Et c’est là que le bât blesse, pour des joueurs aux noms moins ronflants se retrouvant dans une situation similaire à celle de HBA ou du Duc. «, image Jean-Jacques Bertrand.» Que faire, alors ? D’abord, attendre le «» du 2 septembre, date à laquelle le mercato s’achève cette année et où les clubs doivent théoriquement réintégrer leurs lofteurs au groupe principal. Chose que n’ont pas l’intention de faire les Girondins de Bordeaux, croit savoir l’UNFP, qui rappelle qu’à défaut, les bannis devront alors faire partie d’un groupe professionnel d’au moins dix joueurs, comme le veut l’article 507 de la Charte.Dans le cas contraire, ceux-ci pourront toujours s’en remettre à la Commission Juridique de la LFP, qui impose généralement aux clubs de réintégrer les joueurs, ou à la justice étatique. Avec les risques que cela comporte pour leur image et leur carrière, donc. Et les lenteurs administratives que cela suppose, aussi : «» . Pour Jean-Jacques Bertrand, la solution passe donc par plus de réactivité, et surtout plus de fermeté : «» . À moins que la préparation foireuse des Girondins (cinq défaites en autant de matchs) n'incite Paulo Sousa à reconsidérer le sort des lofteurs plus vite que prévu ?