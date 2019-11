Hellas Vérolé

L'Histoire qui tache

Tosi et sa clique

« Vérone a une tradition plus intégriste, plus identitaire »

Folklore puant

« La gauche a perdu la bataille des tribunes »

Par Adrien Candau

Propos de Lynda Dematteo recueillis par AC





C'est une affaire qui traîne depuis le début de la décennie. Début janvier 2010, l'Inter vient de se payer le Chievo à Vérone en Serie A et Mario Balotelli, victime de cris et d'insultes racistes nauséabondes, décide de vider son sac. «» , dégaine celui qui est alors attaquant. Ce public, c'est celui de Vérone, ou du moins une part non négligeable de la frange ultra du Chievo et de son voisin de pallier, le Hellas. Neuf ans plus tard, Balotelli a pris ses cliques et ses claques pour Brescia, mais le traitement qui lui est réservé quand il se repointe à Vérone, comme le 3 novembre dernier, reste le même : des sifflets, des insultes, des cris simiesques. Peut-être à une degré encore plus intense que ce que le joueur avait pu expérimenter, quand il se faisait encore les os en Lombardie, dans ses jeunes années. Sans que personne ne s'en scandalise vraiment à Vérone, alors que, selon Ivan Juric, l’entraîneur du Hellas, «» . Le maire de la ville, Federico Sboarina, a eu lui l'audace de faire dans la victimisation : «» . Lunaire.Voilà qui soulève une problématique brûlante, alors que le Hellas est probablement, avec Cagliari, le club de l'élite italienne qu'on retrouve le plus souvent épinglé dans la liste de scandales racistes qui émaillent l'actualité du football transalpin. De quoi sérieusement se demander si les travéesne sont pas condamnées, comme saccagées par la rhétorique et l'idéologie d'une extrême droite qui a su s'imposer dans de nombreuses sections du stade. Pour tenter de comprendre ce qui se trame à Vérone, il faut d'abord rembobiner les bandes, pour zieuter sur l'histoire avec un grand H : «» , souligne Lynda Dematteo, politologue et enseignante à l'EHESS, notamment auteure de "Le stade, terrain de jeu de l’extrême droite italienne : soupape de sécurité ou fabrique du consensus ?". Entamé au milieu du XIXsiècle, ce processus de réunification des divers royaumes qui constituent ce qui deviendra l'Italie moderne n'aboutira en effet qu'en 1866 à Vérone, qui restera entre temps régie par l'empire austro-hongrois.Cet éphémère état fasciste établi par Benito Mussolini, pilota l'Italie du Nord et du Centre dans les zones contrôlées par la Wehrmacht de septembre 1943 jusqu'en avril 1945.Un héritage politique qui perdure encore aujourd'hui : «(dont il a été exclu en 2015 par Matteo Salvini, parce qu'il s'opposait à une candidature désignée par le parti pour la présidence de la Vénétie, N.D.L.R.), reprend Lynda Dematteo.(la plus dure des organisations de la droite radicale italienne, historiquement présente dans la Curva Sud du Hellas)Illustratif de l’instrumentalisation réussie du football par l’extrême droite italienne, alors que les tribunes du Hellas sont aussi représentées par des individus comme Luca Castellini, capo des ultras du club et affilié à Forza Nuova, un parti d'extrême droite ouvertement néofascite. Castellini a finalement été exclu du stade Bentegodi jusqu'en 2030 après avoir tenu des propos proprement gerbants à la radio transalpine : «Reste encore à expliquer pourquoi le racisme exprimé à Vérone, et notamment au Bentegodi, semble à la fois banalisé par les pouvoirs publics locaux et atteindre des sommets d’intensité en Italie. Le Hellas est pourtant loin d’être le seul club dont une partie de laa viré radicalement à droite. La Ligue du Nord et d'autres groupes assimilés à l’extrême droite italienne ont par exemple une influence certaine dans le virage nord de l'Atalanta. Mais l'hégémonie idéologique de l’extrême droite parmi les ultras de lade laa été freinée par l'influence d'autres groupes de supporters, à l’extrême gauche de l’échiquier politique. «, explique Lynda Dematteo.Si les tribunes de l'Atalanta sont notoirement moins politisées aujourd’hui, certains observateurs proches du club théorisant même leur droitisation, la ville n'en reste pas moins gouvernée par un maire social démocrate, Giorgio Gori. «, ajoute Lynda Dematteo. Ce parti centriste a en effet tenu les manettes de Vérone de 1951 à 1994, avant de céder le pouvoir à des formations beaucoup plus droitières, qui tiennent encore la mairie aujourd’hui. «Dans un tel contexte, il n'est pas forcément étonnant d'entendre des fans emblématiques du Hellas comme Luca Castellini utiliser l'argument usité du «» pour justifier les dérapages racistes et xénophobes entendus au stade. «» , signait ce dernier dans les médias transalpins, après le match ayant opposé le Hellas à Brescia. Une rhétorique similaire à celle utilisée par les ultras de l'Inter pour défendre ceux de Cagliari, dans un communiqué surréaliste adressé à Romelu Lukaku , après que ce dernier a été victime de cris racistes en Sardaigne début septembre. «, déroule Lynda Dematteo.La surenchère des provocations xénophobes portées par certains ultras du Hellas semble également répondre à une volonté d'affirmation identitaire, alors que la ville et son club de foot sont régulièrement pointés du doigt pour ses dérapages et son histoire politique controversée. «, confirme Lynda Dematteo.» Tout n'est cependant pas noir dans la ville de Roméo et Juliette, où s'activent également des associations anti-racistes et d'aide aux migrants, mais Vérone reste néanmoins le symbole d'une Italie où la gauche a notoirement perdu la bataille des stades.(jusqu'en 1991, le PC fut un partie majeur dans la Botte, seulement devancé par la Démocratie Chrétienne, N.D.L.R.), poursuit Lynda Dematteo.» Si le stade de Vérone s'affirme comme l'une des expressions les plus extrêmes du phénomène, il n'est ainsi pas le seul concerné par une droitisation radicale de sa frange ultra, depuis le début des années 90. «, conclut Lynda Dematteo.» Un ultime signe, s'il en fallait, que Vérone n'est que le symptôme avancé d'un mal qui ronge les franges ultras de trop nombreux stades italiens, encore aujourd'hui.