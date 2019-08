Mais pourquoi la Ligue 1 paie-t-elle donc autant de charges sociales ?

Ça y est, on y est : la Ligue 1 a repris ce vendredi et avec elle les habituels débats qui rythment l'actualité du championnat de France. Un moment de communion, où les plus grognons gâchent néanmoins souvent un tantinet l’ambiance, en râlant sur les limites habituelles du football hexagonal. On connaît la chanson souvent gazouillée par ces zozos là : les clubs français paieraient trop de charges et seraient soumis à une pression fiscale qui diminuerait largement leur compétitivité au niveau européen. Petit décryptage économique, alors que les cinq grands championnats du continent auront tous démarré d'ici la fin août.



Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par AC. Graphiques issus du document délivré par le syndicat Première Ligue : "Le poids des charges sociales et de la fiscalité sur le football français."

Il paraît que la France du foot va mal. Un sombre constat partagé par des acteurs normalement un peu en marge de l'actualité footballistique : les économistes. A les écouter, la Ligue 1, qui a repris ses droit ce vendredi, serait l'enfant pauvre du haut du panier du football européen, une sorte de bête blessée qu'on viderait de sa substance à coup d'imposition abusive et de charges sociales vampiriques. Un constat amer, qu'a encore tenu ce vendredi le quotidiendans une double page consacrée aux "" , où l’on soulignait que «» Un déséquilibre économique qui fait logiquement jacter et qu'il convient d'expliquer dans les grands largeurs.Pour comprendre les mécaniques autour du phénomène, il faut se plonger dans le dernier document de synthèse du syndicat Première Ligue intitulé "" et publié en mars dernier. Un papelard qui permet déjà de démonter un cliché qui a parfois la vie dure : non, le taux d'imposition n'est absolument pas au cœur du problème. Pour un salaire de 1,8 millions d'euros net en France, un club s'acquitte d'un impôt sur le revenu de 720.000 euros. Un chiffre qui est comparativement moins important qu'en Espagne et au Royaume-Uni (792.000 euros), en Italie (900.000 euros) et en Allemagne (828.000 euros). «confirme Bruno Belgodère, le directeur des affaires économiques du syndicat Première Ligue.» Ce dernier permet aux salariés étrangers recrutés par une entreprise française qui possède son siège social en France de soustraire 30% de leur rémunération nette totale à l'impôt pendant cinq ans. Une durée qui a même été rehaussée à huit années au lieu de cinq, en 2017.Alors, qu'est ce qui cloche sur la planète France ? Tout simplement les charges patronales et sociales. Encore faut-il comprendre tout le tintouin technique qui accompagne ces fameuses charges, qui viendraient plomber le football hexagonal. Quelques chiffres , là encore, sont de rigueur pour mettre en perspective l'étendue de l'écart avec nos voisins européens : pour verser un salaire de 1,8 million d'euros net, un club français doit aussi s'acquitter de 856.000 euros de charges patronales, si on en croit les données fournies par le syndicat Première Ligue. Un chiffre qui tomberait respectivement à 364.000 euros au Royaume Uni, 53.000 en Italie, 19.000 en Allemagne et 22.000 euros en Espagne. Voilà comment le PSG se retrouverait à payer plus de charges patronales que tous les clubs de Liga, Bundesliga et Serie A confondus.Pourtant, à y regarder de plus près, l'écart ne devrait théoriquement pas être aussi important entre la France et les autres grands pays européens : le taux de charge patronale dans l'Hexagone est de 42%, contre 34% en Espagne, près de 24% en Italie, autour de 20% en Allemagne et seulement de 13,8% au Royaume Uni. «» décrypte Bruno Belgodère. En effet, contrairement à la France et le Royaume-Uni, les cotisations patronales sur un salaire sont plafonnées à environ 15.000 euros annuel maximum en Espagne, 35.000 en Italie et 13.000 euros en Allemagne. Un plafond évidemment très communément atteint dans une économie aussi particulière que celle du football professionnel, où les niveaux de rémunération sont très élevés. Mais la France et le Royaume-Uni n'appliquent, eux, pas de limite chiffrée aux prélèvements des cotisations patronales : le taux de cotisation s'y applique en fonction d'un pourcentage sur le salaire des joueurs, sans plafond maximal.déroule Bruno Belgodère.» De quoi légitimer la grogne du foot français ? Oui, si l'on considère que la notion d'équité sportive doit primer sur le reste. Non, si l'on argumente que le sport roi reste en France un secteur puissant économiquement, dont les clubs sont tenus aux même droits et devoirs que les entreprises classiques du pays.En attendant, les clubs professionnels de l'Hexagone se consolent grâce à l'instauration de quelques mesures aux effets limités mais toujours bienvenus, comme l’instauration de la fameuse rémunération sur le droit à l’image des joueurs en 2017. «» , pose Christophe de la Mardière, professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et spécialiste du droit du sport. Même si «, nuance Denis Provost, avocat d’affaires spécialiste du droit du sport au sein du cabinet Fidal.poursuit Bruno Belgodère.» Un petit coup de pouce financier en somme, même s'il ne faut pas s'attendre à voir de sitôt la Ligue 1 renverser la table, pour rivaliser économiquement avec ses prestigieux voisins.