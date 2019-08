Mais pourquoi la Creuse est-elle le point Nemo de la Ligue 1 ?

Dans le paysage du football français et la répartition géographique des clubs de Ligue 1, il existe une zone de vide où aucune formation n'est parvenue à s'imposer, au moins au cours de ces vingt dernières années : la Creuse. Pour aboutir à cet état de faits, une intuition géniale et une véritable recherche scientifique, lancée par quelques internautes passionnés de programmation : plongée au coeur de cette anomalie footballistique.

Sur une idée de @tho_jea , voici le point Nemo de la D1 depuis les années 1990. La Creuse en hérite souvent, seule la Berrichonne de Châteauroux peut lui éviter ça. pic.twitter.com/opJIWZfUmZ — Mat (@matamix) 28 juillet 2019

Par Victor Launay, Valentin Lutz et Arthur Stroebele

De la cité engloutie de Ctulhu imaginée par Howard Philipps Lovecraft à la Plastic Beach créée par Gorillaz et Damon Albarn, le point Nemo, du nom du fameux capitaine imaginé par Jules Verne dans, a souvent suscité les passions. Ce lieu fascinant et mystérieux désigne pourtant une froide réalité scientifique : le point maritime le plus éloigné de toute terre émergée. Régulièrement, les humains les plus proches du point Nemo, perdu dans l’océan Pacifique Sud aux coordonnées 48° 52’ S, 123° 23’ O, sont les occupants de la Station spatiale internationale, à environ 350 kilomètres au-dessus de la surface de l’océan.Cette année, quelques utilisateurs de Twitter ont eu l’idée folle de le calculer pour la Ligue 1, c’est-à-dire de déterminer le point le plus éloigné de tout stade de l’élite du football français. Au terme d'une série de calculs, d'implémentations et de collaboration, le Point Nemo de la Ligue 1 a été fixé, pour la saison 2019/2020, en Corse, à plus de 300 kilomètres des enceintes de Monaco et de Nice (les DROM-COM ont été volontairement exclus). Et si l’on excepte l’île de Beauté, tout en considérant un panel d’années plus large, c’est la Creuse, en pleine diagonale du vide et lointaine d’environ 250 kilomètres de tout stade, qui fait office de Point Nemo. Mais qui est à l'origine de cette découverte ? Et surtout, que veut-elle dire du football français ?À l'origine de tout cela, Clément Thiebaut, 36 ans, fan de football depuis ses dix ans et les grandes années de l'Olympique de Marseille. Chef de projet informatique, celui qui habite aujourd'hui à Strasbourg et fréquente régulièrement les allées de la Meinau ne parvient pas vraiment à expliquer la fulgurance qui lui a traversé l'esprit au moment de lancer cette recherche. «, avoue-t-il.L'intuition en tête, Clément en parle sur un forum footballistique. «, confie-t-il.» En effet, Jean Thomas et Mathieu Garnier, dit Matamix, systématisent les calculs et précisent les résultats. «, déclare Jean.Les résultats sur vingt ans sont clairs : la Creuse est le point Nemo du football français. Lorsqu’on lui parle de cette localisation, Loïc Ravenel, maître de conférences en géographie à l’université de Franche-Comté et membre du CIES, n’est pas surpris. «, explique-t-il.Avec l'apparition du football moderne, les exceptions se font de plus en plus rares. «, détaille Loïc Ravenel.» Emportés par cette dynamique, des clubs comme Châteauroux, qui aurait pu sauver la Creuse de l'isolement, ne peuvent plus suivre le rythme. Les régions en retrait ne peuvent refaire le retard et s'isolent davantage.Outre l’explication géographique et démographique, l’histoire et la culture sportive de la région expliquent également ce vide : «Loïc Ravenel ne semble pas non plus envisager un changement sur le long terme. Il considère également que le positionnement des villes de la zone est cohérent : «Mais alors, comment font les fans de football qui vivent en Creuse pour pouvoir continuer à suivre leur passion, et pas uniquement devant une télévision ? La question se pose aussi pour les écoles de football, qui peuvent avoir davantage de mal à fédérer sans être en capacité de promettre, aux jeunes, une évolution vers une structure professionnelle à portée. Le président du club de Guéret, chef-lieu de la Creuse, pose le problème dans un cadre plus global : «, explique Guillaume Viennois.L’entraîneur de l’équipe sénior de l’Entente Sportive Guérétoise abonde dans le sens de son président, mais avoue avec un certain fatalisme s’être habitué à cette géographie sportive défavorable : «, se désole un peu Luc Davaillon.Au delà d’une passion de la Ligue 1 plus difficile à faire vivre qu’ailleurs, les jeunes de la Creuse sont-ils pénalisés par rapport à d’autres viviers en France ? «, assure l’entraîneur de Guéret.Un point Nemo qui serait donc davantage pénalisant pour préserver la passion du foot quand on y vit que pour assurer un avenir quand on y joue. Quoi qu’il en soit, pour voir de la Ligue 1, il semble bien que le meilleur allié des habitants de la Creuse reste, encore pour un petit bout de temps, un abonnement télé aux chaînes cryptées qui diffusent le foot. Le coût est conséquent, mais moins qu’un plein d’essence toutes les deux semaines. Et puis, trois heures de route pour voir jouer Bordeaux, il faut l’avouer, ça n’est pas toujours un cadeau.