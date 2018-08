Mais pourquoi diable Lewandowski menace-t-il de quitter le Bayern chaque année ?

Chaque été, l'attaquant polonais nous rejoue la même chanson et pourtant se queda... Le buteur a changé d'agent pour s'attacher les services de Pini Zahavi et cette fois, la pression s'est accentuée, sans pour autant modifier le résultat d'un iota. Salaire et transfert trop onéreux, fermeté des dirigeants bavarois, pourquoi donc l'ancien artificier de Dortmund reste au Bayern Munich ?

À dix jours de la fermeture du marché des transferts en Allemagne (31 août à 18h), il ne fait plus beaucoup de doute que Robert Lewandowski restera une cinquième saison consécutive en Bavière. Pourtant, au début de l'été, le Polonais clamait son envie de partir via son sulfureux nouvel agent, Pini Zahavi. En vrac, des rumeurs l'envoyaient au Real Madrid , au Paris Saint-Germain (un échange avec Cavani était évoqué) et même à Chelsea . L'homme qui a négocié le transfert de Neymar au PSG affirmait fin mai dans le quotidienqu'il était l'heure pour le grand Robert d'aller respirer un autre air : «» La bombe était lâchée et confirmait des envies d'ailleurs qui ne datent pas d'hier. Chaque année, le numéro 9 polonais demande à ses dirigeants de le laisser hisser les voiles.Du côté des dirigeants, on ne l'entend pas de cette oreille. L'ancien artilleur du Borussia Dortmund est trop important et il serait trop difficile de lui trouver un joueur de même niveau pour son prix (environ 100 millions d’euros). « Lewy » , c'est une moyenne de plus de 40 buts par saison et sept passes décisives toutes compétitions confondues. Une feuille de stats que peu d'attaquants peuvent se targuer d'avoir. Alors les dirigeants réfléchissent à deux fois avant de le lâcher, d'autant que Sandro Wagner , recruté l'hiver dernier, est un plan B qui ne fait pas le poids. Voilà sûrement pourquoi le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge , s'est senti obligé de taper du poing sur la table début août : «» En d'autres termes : circulez, y a rien à voir.Uli Hoeness, également patron du champion d' Allemagne , et le nouvel entraîneur croate, Niko Kovač, lui ont emboîté le pas : «» , avait déclaré le premier à Sky Sports. «» , confiait le second. Les clubs intéressés par l'international polonais aux 98 sélections ont donc intérêt à s'accrocher, d'autant que le contrat du bonhomme court jusqu'à juin 2021 avec un salaire annuel de 15 millions d'euros.Alors qu'il était resté muet contre le Real Madrid en demi-finales de Ligue des champions et qu'il sortait d'un Mondial sans but également et une piteuse élimination en poules de sa Pologne , Lewandowski avait semble-t-il besoin de sentir le soutien de ses dirigeants. Et surtout être rassuré. Celui qui a fêté ses 30 ans hier est même plus affûté que jamais. L'attaquant veut absolument remporter la Ligue des champions et s'est entraîné dur cet été pour cela. Selon, l'avant-centre a adapté son travail de fitness et de musculation de manière à éviter les problèmes au tendon d'Achille qui ont perturbé à un moment ou à un autre ses dernières saisons.Lui même reconnaît mercredi dansavoir réfléchi très sérieusement à partir : «(...)Si les noms du Real Madrid , de Paris et de Chelsea ont circulé, il n'y a à l'heure actuelle jamais eu de proposition ferme de leur part. Pour le premier, avec Karim Benzema qui a toujours donné satisfaction, Gareth Bale en forme et avec un statut bien plus important depuis le départ de Ronaldo à la Juventus , pas sûr qu'on ait besoin de « Lewy » . Du côté du club francilien, tant que Cavani est là, la plus-value du numéro 9 du Bayern est discutable. Lesont eux choisi de se contenter de Morata et Giroud et lâcher 80 patates sur le gardien espagnol Kepa. C'est un choix. Un choix qui n'empêchera pas les gens qui s'occupent des intérêts de Lewandowski de retaper à la porte de toute l'Europe l'été prochain.