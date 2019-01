Mais où va s'arrêter le MU de Solskjær ?

Auteur à Arsenal de sa huitième victoire consécutive depuis le départ de José Mourinho, le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjær impressionne. Notamment sur le plan tactique, où l'entraîneur multiplie les bons choix. Et quels que soient la compétition ou l'adversaire, rien ne lui résiste.

2/8 pour Mourinho, 8/8 pour Solskjær

Une équipe qui gagne... et qui progresse

Par Florian Cadu

Au début, il ne s'agissait que de « petites » équipes, considérées dès lors comme de faux adversaires facilement croquables pour certains. Est ensuite venu Tottenham , sauf que l'énorme prestation de David de Gea au Stade de Wembley devait relativiser celle de ses partenaires de champ. Mais maintenant que Manchester United a battu sans trembler Arsenal à l'Emirates Stadium au quatrième tour de FA Cup, que vont trouver les plus méfiants pour calmer ceux qui s'enflamment devant la série d'Ole Gunnar Solskjær ?Bien entendu, il faudra attendre de nombreux mois pour placer (ou pas) le successeur de José Mourinho (qui a pris la tête desle 19 décembre 2018) dans la catégorie des supers entraîneurs. Surtout que l'ancien attaquant du club n'a pas récolté un effectif manquant de talent, lequel attendait d'ailleurs impatiemment que lefasse ses valises. N'empêche qu'après huit rencontres passées sur le banc des Mancuniens, le Norvégien affiche un bilan sportif aussi impressionnant que prometteur.Quoique chacun puisse en penser, ce bilan ne souffre désormais d'aucune contestation. Avec le succès convaincant sur la pelouse deset depuis le départ de Mourinho, United en est à huit victoires consécutives. En d'autres termes, Solskjær n'a connu que le succès, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de FA Cup et a pris 18 points sur 18 en Premier League. Son équipe a marqué à 22 reprises (soit 2,75 buts par match), a encaissé cinq pions (soit 0,625 par match, et jamais plus d'un dans une même rencontre) et a retrouvé une envie évidente de taper la balle. Pas mal pour unequi, avant le changement de coach, restait sur deux victoires seulement en... huit parties, toutes compétitions confondues.Au-delà d'avoir ramené une ambiance et une concurrence saines dans le vestiaire, le nouveau technicien multiplie également les jolis coups tactiques. Comme lors de la bataille à Tottenham , le combat contre Arsenal en est une jolie preuve : avec la titularisation des revenants Romelu Lukaku et Alexis Sánchez , MU s'est présenté avec un 4-4-2 en losange (sur le papier en tout cas) inédit mais gagnant. Si le Belge (qui a en réalité passé pas mal de temps en position... d'ailier droit) et le Chilien ont d'abord eu du mal à trouver leur place, le premier a très vite servi le deuxième qui ne s'est pas fait prier pour massacrer son ex. Quelques secondes plus tard, l'attaquant s'est fendu d'une seconde passe décisive (pour Jesse Lingard cette fois). Paul Pogba , lui, a encore brillé (c'est d'ailleurs sur l'une de ses frappes repoussées par le malheureux Petr Čech qu' Anthony Martial a achevé les locaux). Une habitude sous les ordres d'OGS.Outre la satisfaction de gagner, Solskjær kiffe surtout son aventure actuelle parce qu'il observe ses poulains adhérer à ses idées et évoluer à vitesse grand V. «, a-t-il ainsi indiqué après la qualification en huitièmes de finale de Coupe d' Angleterre » Vrai : alors que les trois unités glanées face auxpouvaient être jugées comme une conclusion heureuse, l'élimination d' Arsenal n'est due qu'à la supériorité évidente des Mancuniens.Mais alors, jusqu'où peut aller ce nouveau Manchester, sixième du championnat à trois petits points du quatrième (à savoir Chelsea ) ? Jusqu'où peut s'étirer cette fabuleuse série faisant déjà de Solskjær un recordman dans l'histoire du club ? Lespeuvent-ils réellement dominer le Paris Saint-Germain et accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions ? Réponse(s) dans quelques semaines. Mais les Parisiens savent bien que le renvoi de Mourinho était une mauvaise nouvelle pour eux.