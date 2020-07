Mais où va donc Monaco ?

Après une seconde saison galère marquée par le départ de Leonardo Jardim puis l'arrivée de Roberto Moreno, l’AS Monaco a déjà décidé de se séparer de l’entraîneur espagnol. Ce dernier ne sera resté que sept petits mois sur le banc princier, sans avoir eu le temps de faire ses preuves. Il pourrait être remplacé par Niko Kovač, plébiscité par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif d’un club qui ne semble plus savoir où aller.

Treize matchs, et puis s'en va

Kovač, pour la suite ?

Par Maxime Renaudet

» Ce vendredi, après la victoire sur la pelouse du Cercle Bruges lors de son premier match amical de la saison (0-2), Roberto Moreno prononçait ses derniers mots en tant qu’entraîneur de l’AS Monaco. S'il évoquait la suite de la préparation de son équipe, l’Espagnol savait cependant déjà que son sort était scellé selon. Moins de sept mois seulement après son avènement, donc. Une décision étonnante, même si l'AS Monaco a a pris l'habitude d'offrir des retournements de situation aussi ubuesques qu'inattendus.Alors que son contrat courait jusqu’en juin 2022 et que son arrivée avait redonné espoir aux supporters monégasques ne supportant plus Leonardo Jardim, Moreno s'apprête ainsi à quitter le Rocher la tête basse. Logique : il n’a participé qu’à treize matchs officiels sur le banc, pour un résultat plus que moyen (cinq victoires pour autant de défaites, trois matchs nuls) et une anonyme neuvième place de Ligue 1. Un départ au goût d’inachevé, d’autant que l’entraîneur de 42 ans était arrivé en Ligue 1 avec de véritables ambitions de jeu. Problème, la direction monégasque n’a pas été convaincue par les premiers mois de l’ancien adjoint de Luis Enrique et l’arrivée de Paul Mitchell lui aura finalement été fatale.Pourtant, le 4 février dernier, quelques heures avant une victoire serrée contre le SCO d’Angers, Oleg Petrov avait apporté tout son soutien à Moreno en conférence de presse : «» Du temps pour s’installer et réussir, voilà en effet ce dont Moreno aurait eu besoin pour mettre en place ses idées. Mais comme souvent depuis son arrivée, le vice-président monégasque s’est contredit et a ainsi confirmé que le club de la Principauté est encore loin d'être guéri.Toujours d'après la direction monégasque aurait jeté son dévolu sur Niko Kovač , au chômage depuis novembre 2019 et son licenciement du Bayern Munich. Un choix à priori signé Mitchell, l'ancien de Red Bull ayant accepté de rejoindre la Principauté pour se rapprocher à nouveau du terrain. Rien d'illogique que le nouveau directeur sportif place ses pions, ses hommes. Sauf que le timing n'est, vraisemblablement, pas tout à fait le bon. D'abord car l'ASM reprendra le chemin de la Ligue 1 le 23 août prochain, soit dans un mois. Ce qui laisse malgré tout assez peu de temps pour que le futur entraîneur prenne ses marques, pour apprivoiser son effectif et pour mettre en place ses idées. Encore moins pour prendre la mesure d'un mercato estival qui s'annonce, une nouvelle fois, très compliqué.Au vu de l'impatience chronique de la direction monégasque, le prochain coach de l'ASM devra néanmoins vite se mettre dans le bain pour que le club puisse rattraper le retard pris sur ses rivaux hexagonaux. Son premier challenge sera de faire des choix forts, pour dessiner les contours d'un effectif équilibré et à nouveau taillé pour jouer les premiers rôles. Que ce soit Kovač ou un autre, le nouveau technicien devra débarquer en sachant déjà la direction qu'il souhaite prendre. Car depuis 2018 et le passage raté de Thierry Henry, la direction du club princier semble avoir perdu la boussole.