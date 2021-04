Mais où es-tu passé Liverpool ?

Malgré la présence de 7 titulaires qui étaient sur la pelouse au coup d'envoi de la finale victorieuse de C1 en 2019, Liverpool s'est incliné lourdement face au Real Madrid en quarts de finale aller de Ligue des champions. Et cela n'est pas dû seulement aux absences de Van Dijk, Gómez et Henderson. Non, le mal est bien plus profond.

Aucun tir tenté en 45 minutes

Remontada, mission impossible ?

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson et dans une moindre mesure Joël Matip et Divock Origi. Plus que le nombre, c’est le nom des joueurs présents dans l’infirmerie de Liverpool qui est problématique. Et cela s’est de nouveau vu face au Real Madrid en quarts de finale aller de Ligue des champions (3-1). Car non, la charnière centrale Kabak-Phillips n’est pas aussi solide que celle composée de Van Dijk et Gómez. Et oui, le milieu de Liverpool semble perdu sans son capitaine de bord Jordan Henderson dont on remarque encore un peu plus l’importance lorsqu'il est absent. Trois êtres vous manquent et tout est dépeuplé ? C’est en tout cas ce que prouvent lesdepuis plusieurs semaines. Car Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Salah et Mané étaient tous là lorsque Liverpool était sur le toit de l’Europe en 2019, puis sur le toit de l’Angleterre l’année suivante. Pourtant, à Madrid ce mardi soir - et plus généralement cette saison -, ils semblent n'être plus que l’ombre d’eux-mêmes.Liverpool n’est pas la seule équipe à être plombée par les absences. En face, le Real Madrid a aussi dû faire sans Carvajal et Hazard, même si Zidane a pris l'habitude de ne pas compter sur lui. Mais surtout sans Ramos, blessé, et sans Varane, positif à la Covid. Et malgré une charnière expérimentale Nacho-Militão, les coéquipiers de Vinicius Junior ont maîtrisé la rencontre quasiment de bout en bout et se sont imposés sur un score qui rappelle des mauvais souvenirs aux supporters desqui n’ont pas oublié cette défaite en finale de Ligue des champions en 2018. Une soirée lors de laquelle Loris Karius ne s’était pas montré à son avantage avec deux fautes de main grossières. Et si trois ans plus tard, son homologue Alisson n’a pas eu autant les mains savonneuses, il n’a pas non plus sorti le grand jeu comme il a pu le faire lors de la saison 2018-2019 où il n’avait encaissé que 22 buts en 38 matchs de Premier League.Il faut dire que le portier brésilien n’a pas été aidé par sa défense. Que ce soit les centraux qui, pour leur défense, découvraient ce niveau de la compétition. Mais surtout les latéraux pourtant si excellents lors des saisons passées. Quand ce n’est pas Robertson qui se cache et qui n’apporte rien sur le plan offensif, c’est Trent Alexander-Arnold qui offre une passe décisive pour Marco Asensio. Devant, ce n’est guère mieux, puisque Liverpool n’a pas tenté la moindre frappe en première période. Une première pour lesen C1 depuis le 4 novembre 2014 et un match contre... le Real Madrid. Et si la seconde période a tout juste permis à Mohamed Salah de marquer en étant à la réception d’une frappe contrée de Diogo Jota, cela n’a pas été suffisant pour mettre en danger un Thibaut Courtois qui a vécu une soirée plutôt tranquille. Ajoutez à cela un Jürgen Klopp qui semble à bout de souffle et vous comprendrez bien pourquoi Liverpool n’a pas fait le poids face à un Real Madrid pourtant loin d’être flamboyant. Mais surtout pourquoi lessont actuellement 7de Premier League avec 49 points à 8 journées de la fin après avoir enchaîné deux saisons à 97 et 99 points.Ces dernières années, la Ligue des champions a prouvé à maintes reprises que la qualification n’était jamais actée après un match aller. D’autant plus après un 3-1 à l’extérieur qui n’est finalement pas un résultat si catastrophique grâce à ce but à l’extérieur si cher à Avi Assouly. Et ce n’est pas Liverpool qui va dire le contraire après avoir notamment retourné le Barça en demi-finale de l’édition 2019 (0-3 à l’aller et 4-0 au retour). Mais cette fois-ci, la qualification dessemble quasiment impossible. Déjà car Liverpool ne va pas retrouver Jordan Henderson, Virgil van Dijk et Joe Gomez pour le retour dans 8 jours. Mais surtout car cette défaite à Madrid n’est finalement pas un accident, mais bien le reflet d’une saison totalement manquée où la qualification avec autorité contre le RB Leipzig au tour précédent n’est qu’une illusion. Pour espérer retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, Liverpool va donc devoir faire carton plein en Premier League, car cela semble être difficile d’aller remporter cette édition de la C1. À moins que Divock Origi ne soit rétabli pour la manche retour et signe un nouvel exploit.