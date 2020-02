Mais enfin, c'est quoi ce drapeau confédéré à Nancy ?

Depuis quelques années, un drapeau confédéré était présent en tribune Piantoni du stade Marcel-Picot. Il est associé à un groupe hooligan.

Une utilisation dans le Sud

Les South Winners lors de la saison 1987-1988. (Ludovic Lestrelin)

(Ludovic Lestrelin)

Autre scan en lien avec les précédents car comportant aussi un drapeau confédéré qui n'a aucune signification particulière pour reprendre un débat déjà eu dans le passé à propos des South Winners de l'OM.Ce sont les ultrà de la (magica) Salernitana chez la Reggina en 90/91. pic.twitter.com/ZCPUDmGMZ3 — Olivier Laval (@olivierlaval27) February 11, 2020

Toujours le match contre l'Aquila avec ce tifo en début de 2nde mi-temps. L'occasion de signaler la banderole:"Forza Torres Sassari è con te"=>"Forza Torres Sassari est avec toi"La Torres est en effet le club de la ville de Sassari. À ressortir pour briller dans les diners. ? pic.twitter.com/hZm3jQQr7g — Olivier Laval (@olivierlaval27) February 11, 2020

À noter dans le même sens, la présence récurrente du drapeau sudiste chez les South Boys du Napoli dans les 80/90s. Pour autant, là aussi, aucune connexité sur le plan politique. pic.twitter.com/1FKnBlSoUt — Olivier Laval (@olivierlaval27) November 20, 2019

La fin du bénéfice du doute

Des discussions depuis 2017

Par Christophe-Cécil Garnier

C’est un élément qui ne marque pas au premier abord. Lorsqu’on est face à la tribune Piantoni du stade de Nancy, on remarque surtout les nombreux drapeaux blanc et rouge, la grande bâche du Saturday FC – le principal groupe ultra nancéien – ou les multiples illustrations de chardons. Et puis, en regardant bien, on voit un drapeau rouge, bleu et blanc : un drapeau confédéré. Un symbole qui a embêté bon nombre de supporters nancéiens durant les dernières années. En mars 2018, un supporter messin s’étranglait de sa présence : «» La bannière est complétée par le mot « Brizak » . Un terme du patois lorrain qui se traduit par « Sales gosses » . C’est aussi le nom de ce groupe de hooligans nancéiens créé en 2005 et qui squatte la tribune de Marcel-Picot, comme l’avait indiqué le médiadans une enquête début janvier. «» , estime un abonné qui va dans la même tribune que les Brizak.» , enrage un autre supporter du onze du chardon. Car si cet étendard a été utilisé par les forces sudistes lors de la guerre de Sécession américaine au XIXsiècle, il est désormais un emblème d’une idéologie raciste et d’extrême droite, que ce soit aux USA ou en France. Un symbole arboré par Dylann Roofe, le terroriste de Charleston, et récupéré dans les années 1930 par le Ku Klux Klan. En France, il avait été sorti lors d’une soirée de militants d’extrême droite à Tours, à laquelle participaient des membres du Bastion social. Un éphémère mouvement violent de droite radicale, qui avait fédéré des membres de plusieurs groupuscules dans six villes de France, avant d’être interdit par le gouvernement en avril 2019.Depuis combien de temps ce drapeau est-il affiché à Nancy ? Longtemps, estiment des supporters ou suiveurs du club. Au moins 2010 selon Nabil El Yaagoubi, le stadium manager et également directeur sécurité du club. «» , prévient-il. Ce dernier s’est intéressé au sujet lorsqu'il l’a remarqué au début de la dernière décennie : «» Il explique que lui et le club ont laissé «» sur l'interprétation que cet étendard pouvait avoir : «La justification peut faire hausser les sourcils. Elle a pourtant l’histoire avec elle. Les Brizak nancéiens ne sont pas les premiers à utiliser le drapeau confédéré comme emblème. Les South Winners à Marseille avaient utilisé le symbole. De 1988 à 1989 d’après le sociologue Ludovic Lestrelin, auteur de. Soit un an après leur création. «» , détaille Ludovic Lestrelin qui souligne le côté «» du mouvement ultra et des Winners à cette période. «» , rappelle-t-il. Le drapeau est présent pendant une année sur la bâche des Winners et quelques écharpes. Il est même le symbole de la section Allauch, sous-groupe fondé par le mythique Depé (ancien capo marseillais mort en 2000). Il disparaît ensuite. «» , continue Ludovic Lestrelin.Les Marseillais s’étaient peut-être inspirés de l’Italie. Le drapeau confédéré a été utilisé par plusieurs clubs de la Botte durant les années 1980 et 1990. Notamment chez les South Boys du Napoli, avec des écharpes et des stickers, ou sur des bâches des ultras de Sassari (qui côtoie un drapeau rastafari) ou de Salernitana.Le drapeau sudiste était aussi accroché aux tribunes niçoises en 2009. À l’époque, des supporters du GYM s’en étaient émus sur les forums spécialisés. «» , avait écrit l’auteur du post. «» , avait répondu un autre supporter.Si l’argument sudiste peut s’expliquer à Nice, Marseille ou Naples – où les drapeaux confédérés ont tous fini par disparaître –, la justification marche beaucoup moins pour Nancy. La tribune Piantoni est pourtant «» selon Nabil El Yaagoubi : «» «, note Cédric Lieto, journaliste chez France Bleu Lorraine.En 2017, Nabil El Yaagoubi décide d’agir contre les sudistes de la Lorraine. La raison ? «» , rappelle le stadium manager. Un nouvel étendard a germé aux côtés des Brizak : celui du Strasbourg Offender. Un groupe dont les membres sont issus du GUD et ont participé au Bastion social. «» , reprend Nabil El Yaagoubi. Les deux entités sont très proches et posent fièrement ensemble à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. «» , a même commenté un membre des Offender sur une photo commune.La présence du drapeau fait «» sur la saison 2017-2018, sans effets. Elles ont repris en début de saison. Pour ce faire, le club de Nancy est passé par les ultras du Saturday FC, car les hooligans des Brizak n’ont pas de groupe à proprement parler et n’ont pas d’interlocuteur avec le club. «» , raconte Nabil El Yaagoubi. Le drapeau est resté en tribune durant les premiers matchs de la saison. «» , complète le stadium manager.Le drapeau a fini par disparaître au milieu de la saison. Avant de réapparaître lors d’un match au Mans, «» , note Nabil El Yaagoubi, qui l’a vu de la tribune centrale, car il accompagnait Jean-Louis Garcia, suspendu. «» , précise-t-il. Le directeur sécurité des Rouge et Blanc n’a pas vu le drapeau confédéré lors du match précédent à Lorient et il ne l’a pas aperçu lors du match suivant, à Rodez. Et il n’a pas pu le voir à domicile puisque la tribune Piantoni a écopé de deux matchs de huis clos contre Sochaux et Guingamp. «» , s’interroge Nabil El Yaagoubi. En attendant, la présence depuis plus de dix ans d’un tel drapeau n’a suscité aucun commentaire de la part de la LFP. En 2018 pourtant, Nathalie Boy de la Tour avait été catégorique : «» Des années après, Nancy et la tribune Piantoni attendent toujours.