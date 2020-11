Mais comment fais-tu, Cadix ?

Promu cette saison, le FC Cadix est en train de déjouer les pronostics dans cette Liga 2020-2021 partie sur un rythme saccadé. Cinquièmes au classement, les Gaditanos surfent sur une vague positive et se déplacent sur la pelouse de l’Atlético de Madrid sans aucun complexe lié au voyage. Mais comment font-ils ?

Pragmatisme et carton plein à l’extérieur

L’hommage à Cifuentes

Découvrez le reportage sur Cadix dans le magazine numéro 181 de SO FOOT actuellement en kiosques.



Par Antoine Donnarieix Propos de YB recueillis par AD Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est long, quatorze ans. Entre 2006 et 2020, le FC Cadix est passé par tous les étages comme peut le faire un ascenseur ou un FC Metz : une descente en deuxième division d’abord, puis une nouvelle descente en Segunda B en 2008 avant de remonter l’année suivante, puis replonger en 2010. En 2016, sous l’impulsion d’Álvaro Cervera, le club remonte en D2 dès la première année de l’actuel entraîneur aux commandes du bateau jaune et bleu. 2020, une année à oublier pour tout le monde ? Pas pour Cadix qui voit son équipe terminer au deuxième rang du championnat et accéder à la Liga. La période loin de l’élite fut longue pour le club, mais le passé récent semble désormais servir à l’équipe pour s’inviter dans le haut du tableau : avec quatre victoires, deux nuls et deux défaites en huit journées, Cadix squatte la cinquième place du classement. Comment cela est-il devenu possible ?Déjà, une première indication est visible au moment de se pencher sur les différentes rencontres du promu. Sur ses quatre déplacements, Cadix s’est imposé quatre fois. Mieux encore, puisque les Andalous n’ont pas concédé un seul but à l’extérieur : 2-0 à Huesca, 1-0 à Bilbao, 1-0 face au Real Madrid et 2-0 à Eibar., témoigne Yann Bodiger, milieu de terrain en poste au FC Cadix depuis la saison dernière.(quatre en réalité, N.D.L.R).Le prochain match justement, ce sera face au Wanda Metropolitano contre l’Atlético de Madrid. Et à entendre Bodiger, il apparaît clair que malgré la supposée supériorité des, les deux équipes possèdent une vision commune :, souligne l’ancien Toulousain.À Madrid, Cadix a déjà pris trois précieux points pour la suite de la saison. Toutefois, ce succès sur la pelouse du champion d’Espagne en titre comporte aussi un inconvénient : le promu ne peut plus vivre dans l’ombre., poursuit Bodiger.Symbole de la réussite actuelle desqui évoluent en 4-4-2 ou 4-4-1-1, l’avant-centre Álvaro Negredo prouve qu’il en garde encore sous la semelle malgré ses 35 ans., affirme Bodiger.Malgré ses difficultés à prendre des points à domicile (seulement deux sur douze possibles), Cadix ne souhaite pas se cacher derrière l’excuse de l’absence d’un public aimant, une. En revanche, une partie de cette réussite est certainement due au récent traitement du club reçu par Alberto Cifuentes, gardien de but de Cadix jusqu’au 6 octobre dernier., assure Bodiger.(Jeremías Ledesma, N.D.L.R)Ce n’est pas Cadix qui prend l’amer, c’est Cadix qui prend l’homme.