L'injouable Sergio Ramos

Affronter avec succès le meilleur buteur de l'histoire de la Liga parmi les défenseurs, est-ce réellement possible ? Monstrueux derrière et régulièrement décisif devant, Sergio Ramos impressionne davantage chaque saison. Au point que jouer contre lui ressemble à un casse-tête, comme le reconnaissent adversaires et entraîneurs.

Vidéo

Son but ? Marquer l'histoire

Être fort pour les autres

Vidéo

Fusion Fabio Cannavaro-Franco Baresi

Par Florian Cadu

Propos de GA recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est revenu du confinement avec les mêmes tatouages, mais avec des centimètres de poils en supplément. À savoir sa barbe d'hipster déjà vue par le passé, combinée à ses cheveux longs rappelant son début de carrière. Cure de jeunesse, bond en arrière ? Au contraire : tel le puissant Reptincel déjà rudement fort évoluant en énorme Dracaufeu maîtrisable, le monstre a profité de la période de pandémie pour faire éclore son troisième stade : après le jeune talent et l'homme confirmé, voici le visage expérimenté ultime. Est-il meilleur qu'auparavant ? Oui, non, peut-être... En réalité, Sergio Ramos n'a changé que sur le plan physique. Sur le terrain, il est toujours le même.Au détail près qu'il vient de devenir le défenseur ayant inscrit le plus de buts dans l'histoire de la Liga. Avec trois réalisations en quatre journées (but de numéro neuf contre Eibar, penalty sur la pelouse de la Real Sociedad et coup franc face à Majorque), ce qui gonfle son bilan de la saison à huit en championnat (un record pour lui, et pour la Liga depuis Ezequiel Garay lors de l’exercice 2006-2007), l'arrière central a désormais marqué à 69 reprises en 448 matchs (deux fois avec Séville, le reste avec le Real Madrid) et dépassé Ronald Koeman (192 matchs). Mais pas Fernando Hierro, qui avait marqué 105 caramels... en évoluant très souvent dans l'entrejeu.L'ancien capitaine de la Maison-Blanche le reconnaissait d'ailleurs dès le mois de février, dans une vidéo pour la Liga :Muni d'une confiance en lui stratosphérique, Ramos représente en effet une arme offensive redoutable depuis des années.admet Grégory Arnolin, qui l'a combattu avec le Sporting Gijón.D'où sa surprenante efficacité. Autant dans la surface de réparation, où ses capacités aériennes et ses qualités d'attaquant ont par exemple fait pleurer l'Atlético de Madrid en finale de Ligue des champions 2014 ou 2016, que sur coups de pied arrêtés. Outre sa sérénité au point de 11 mètres (si beaucoup continuent les moqueries sur son raté contre le Bayern Munich en C1 2012, l'Espagnol en a tout de même transformé une grosse dizaine depuis le départ de CR7), le bonhomme est également capable de chambouler une rencontre avec un superbe coup de patte. En témoigne son récent chef-d’œuvre, contre Majorque., a confié après la victoire Zinédine Zidane, qui a joué avec et contre lui (notamment lors d'un 2-2 entre Séville et Real en 2005, avec des buts du Français et de... Ramos) avant de le diriger., telle est ainsi la devise première de Ramos. D'ailleurs, ses tremblements de filet ne constituent qu'un résultat logique de ce comportement de guerrier. Le soldatn'a jamais peur, ne lâche que lorsqu'il prend un carton rouge et se bat toujours. C'est ce qui fait sa force, et qui le rend si effrayant., corrobore Arnolin.Neymar le considère par exemple comme le meilleur adversaire qu'il a croisé durant sa carrière, dans des propos relayés par leCe fabuleux état d'esprit, le même qui lui permet de s'arracher pour envoyer un coup de casque gagnant, rejaillit systématiquement sur ses partenaires., a d'ailleurs noté en mai Carlo Ancellotti, son ancien coach, sur Sky Sport., reprend Arnolin.Même son de cloche chez Giorgio Chiellini, au travers de son autobiographieSans oublier que le garçon de 34 ans sait répondre présent, dans les gros rendez-vous. Combien de sauvetages dans des matchs couperets, combien d'ennemis de grande classe broyés, combien de blocs solides flingués dans des grandes soirées ? Chiellini :Confirmation,Ancelotti :, continue Arnolin., assurait déjà Joaquín Caparrós en 2015 pour, lui qui l'a lancé chez les professionnels.Ce à quoi répondait Ancelotti, face aux médias :Raison pour laquelle il est injouable, tout simplement.