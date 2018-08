Mais c'est quoi cette histoire de Samuel Eto'o à Nîmes ?

À la recherche d'un dernier challenge, Samuel Eto'o (37 ans) pourrait tenter sa chance en Ligue 1. Et plus précisément chez le promu du Nîmes Olympique si l'on en croit une rumeur sortie des méandres d'internet qui a eu le mérite de faire rire le club et l'attaquant camerounais. Peu importe la solidité de la source, méfiance : c'est souvent par une bonne blague que démarrent les plus belles histoires d'amour.

