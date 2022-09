Mais bon sang, pourquoi personne n'achète Sergej Milinković-Savić ?

Homme-clé de la Lazio de Maurizio Sarri, Sergej Milinković-Savić a commencé la saison 2022-2023 sur les chapeaux de roues, avec déjà quatre passes décisives délivrées en six journées. Ce qui est étonnant, c'est que chaque été, le Serbe est courtisé, mais qu'il finit toujours par rester à Rome. Alors qu'il aurait potentiellement sa place dans n'importe quel club.

Relation privilégiée avec Immobile

Par Éric Maggiori

Les fêtes de Noël ne sont que dans trois mois, mais Claudio Lotito, le président de la Lazio, a déjà préparé son petit stock de cartes de vœux. Et cette année, c’est décidé : il va en envoyer à tous les présidents des grands clubs européens pour les remercier. Les remercier de quoi ? De continuer à ignorer, à chaque mercato, le meilleur milieu de Serie A depuis cinq ans : Sergej Milinković-Savić. Car oui, c’est incompréhensible. Voilà près de cinq saisons que le Serbe éclabousse chaque année le championnat d’Italie de son talent. S’il n’est pas élu à la fin de chaque exercice meilleur milieu de terrain (il l’a été en 2018-2019), il figure au moins dans le top 3, et ce, avec une régularité étonnante. Idem pour le classement des passeurs, dont il est l’actuel leader, avec déjà quatre offrandes en six journées. L’an passé, il en avait délivré dix, et celle d’avant, neuf. Les stats de buts ne sont pas mal non plus, puisque « le Sergent » a inscrit 48 pions en Serie A, ce qui en fait le dixième meilleur buteur de l’histoire de la Lazio en championnat. Bref, on parle là d’un joueur à l’influence totale sur le jeu et les résultats de son équipe, magnifique à voir jouer, international qui plus est. Et pourtant, personne, depuis sept ans, n’a eu l’idée d'en faire sa priorité, à n'importe quel prix. Inexplicable.Pourtant, lorsque chaque saison s’achève, le refrain revient.Les noms des supposés prétendants sont pratiquement toujours les mêmes. La Juventus et l’Inter en Italie, le PSG, le Real Madrid, Chelsea et Manchester United en Europe. En 2019, lesavaient clairement jeté leur dévolu sur le milieu de terrain serbe. Les médias anglais parlaient d’une offre de 90 millions d’euros. Claudio Lotito aurait, à cette époque, fixé la barre à 120, jugeant qu’il n’avait de toute façon. United n’est jamais monté jusqu’à 120, et la transaction a fini par capoter. Et chaque été, les mêmes rumeurs revenaient. Paris est sur le coup, puis c’est le Real Madrid, et encore Chelsea. Quand Simone Inzaghi, le coach de la Lazio, a quitté la capitale italienne en 2021 pour rejoindre l’Inter, les tifosi ont tremblé, car le joueur entretenait une relation particulière avec son entraîneur. Finalement, ce sont Joaquín Correa et Felipe Caicedo qui suivent Inzaghi à Milan. SMS, lui, reste.Sa permanence à Rome est même devenu un. À partir de 2020, un compte Twitter intituléposte tous les joueurs le même message :Non, la Lazio n’a pas vendu Milinković, et cet été 2022 n’a pas dérogé à la règle. Pourtant, lors du dernier match de la saison 2021-2022, le Serbe avait laissé planer le doute quant à un éventuel départ.Langue de bois à souhait, mais force est de constater que le discours a changé après l’été. Le 7 septembre, en marge du match de C3 contre Feyenoord, Sergej avait parlé de son avenir en conférence de presse.La vérité, c’est que cet été, aucune véritable offre n’est arrivée sur le bureau de Claudio Lotito. Ce qui est une aubaine pour Maurizio Sarri, qui peut donc profiter une année de plus de son meilleur joueur, mais ce qui pourrait devenir, à terme, un problème pour le club. Car son contrat expire en juin 2024...En effet, d’un point de vue purement sportif, la permanence de SMS à Rome fait les affaires de tous. Et en premier lieu du coach, Maurizio Sarri, qui a fait de Milinković-Savić le maître à jouer de sa Lazio. Sous Sarri, le Serbe a en effet encore franchi un palier. Alors qu’il était surtout influent dans l’entrejeu sous Inzaghi, il se montre de plus en plus décisif avec l’ancien coach du Napoli. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que la saison passée, la première de Sarri à Rome, Sergej a pour la première fois de sa carrière terminé une saison en double-double : 11 buts et 10 passes décisives. Sa connexion avec Ciro Immobile fait des ravages : sur ses 41 assists délivrées en Serie A, 23 l’ont été pour Immobile., avait déclaré lede la dernière Serie A. Celle offerte sur la pelouse de la Sampdoria, lors de la quatrième journée, est un véritable bonbec.Le revers de la médaille, c’est donc que, à force de repousser des offres, Claudio Lotito pourrait se retrouver avec un joueur libre de tout contrat d’ici 21 mois. Milinković-Savić aura alors 29 ans, sera totalement dans la fleur de l’âge, et pourra encore faire le bonheur de ces grands clubs européens qui lui font les yeux doux depuis des années. Certes, l’investissement fait il y a sept ans, lorsque Igli Tare est allé le dégoter à Genk pour 12 millions d’euros, aura été largement rentabilisé. Mais de la part d’un gestionnaire comme Lotito, cela ferait tout de même tache. Au pire, en derniers recours, il suffira au président de rajouter un autocollantsur son lot de cartes de vœux à envoyer à Noël.