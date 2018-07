Mais bon sang, à qui appartient donc le foie d'Eric Abidal ?

Sidney Govou

Note de la rédaction 7 Note des lecteurs 7.8 Moyenne de 9 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Ils ont évolué ensemble pendant trois saisons entre 2004 et 2007 à Lyon, alors en plein âge d’or. Ils se sont retrouvés en équipe de France pendant six ans, entre 2004 et 2010, et étaient aussi bien du Mondial 2006 que de la débâcle de 2010. Bref, Sydney Govou et Eric Abidal ont tous vécu ensemble, et sont donc bien plus que de simples amis. Dès lors, ils se connaissent par coeur. C’est cette proximité qui aurait poussé le défenseur barcelonais à prélever une part du foie de Sydney, alors en désintox à Evian, où, de fait, il n’en avait plus besoin. En se portant sur un foie durement mis à l’épreuve mais jamais vaincu, Abi diminuait ainsi les chances de rémissions. Habile.