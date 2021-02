Maillots vintage, les dessous d’un phénomène

Dans le foot, c’est bien connu, « c’était mieux avant » . Est-ce pour cela que l’on assiste à une explosion des ventes des maillots de football vintage, qu’ils soient authentiques ou reproduits ? Eléments de réponse avec un tour d’horizon des poids lourds d’un business en plein essor.



« Un original vaut plus qu’une copie, en argent, mais aussi comme symbole. Il prend de la valeur avec le temps. C’est un investissement pour le futur. »

« Ça prouve que tu aimes vraiment le foot, que tu n’es pas qu’un footix. Ce sont des maillots qui en disent long sur leur porteur, c’est une mode assez statutaire. Tu ne fais pas référence seulement à un club, mais à une époque. »

« Les gens de 16 ans aujourd’hui, quand ils vieilliront, ils seront nostalgiques des maillots actuels. Les modes avancent : quand on a commencé, on vendait des maillots de Romário, maintenant ce sont ceux de Ronaldinho et demain ce sera Neymar. »

Octobre 2020, le memedéferle sur Twitter plus vite qu’une pandémie. À Manchester, deux anglais plient le: Matt and Doug. Sur la première photo, une petite maison en briques rouges, typique des banlieues d’outre-Manche. Rien de bien folichon. Sur la deuxième, les deux jeunes hommes posent devant un immense hangar de plus de 7 000 mètres carrés. Sous ces maillots trop larges des années 1990 se cachent les deux fondateurs de Classics Football Shirts. Et par ce simple tweet, ils viennent de résumer la success-story de leur entreprise fondée en 2006, et qui compte aujourd’hui 100 employés pour un million de ventes annuelles. Tout cela en vendant des vieux maillots de foot. Et si « CFS » est le site plus connu, il est loin d’être le seul.Si l’on aime le foot, et que l’on est un minimum connecté, difficile de passer à côté du phénomène. Twitter, Instagram, Facebook : les algorithmes publicitaires finissent toujours par vous renvoyer vers ces sites dédiés à la revente de maillots vintage, ou vers des revendeurs sur eBay ou Vinted. Plus besoin d’écumer les friperies ou les brocantes locales pour trouver un vieux maillot : deux clics suffisent sur un des nombreux sites spécialisés. L’introuvable est devenu presque banal : les tuniques rétro sont partout, et à tous les prix : de 30 à 200 euros pour un maillot authentique, de 60 à 200 pour une reproduction, et plusieurs milliers d'euros pour un maillot porté en match. Même les équipementiers s’y mettent. Mais alors, comment s’explique ce phénomène ? Est-ce un rejet du foot actuel, un retour vers une époque fantasmée ou une simple tendance dictée par l’essor du sportswear ? La vérité se cache au milieu de tout cela.Au pays des maillots rétro, il y a deux écoles. D’abord, celle incarnée par Classics Football Shirts : les maillots authentiques. Sur ce segment, le site anglais lancé en 2006 par Matt et Doug, alors étudiants, est la référence ultime., se la pète Doug, qui précise :De quoi ridiculiser la collection privée de feu Louis Nicollin. Chaque jour, « CFS » vend 2 000 objets, dont 1 000 maillots., rejoue Doug. Du haut de leurs 21 ans, les deux potes sautent le pas en 2006. Ils tablent alors sur 10 ventes par jour, mais la première se fait attendre. Avec zéro vente en deux semaines, le doute s’installe.Quinze ans plus tard, CFS compte 100 employés, contre 20 il y a cinq ans. À ses débuts, l’entreprise se fournissait au goutte-à-goutte dans les friperies et magasins de charité de Manchester. Aujourd'hui, elle traite directement avec les équipementiers., ambitionne Doug.Là est la limite de cette école de l’authentique : mettre la main sur des maillots qui ne sont plus commercialisés., explique Doug, évasif sur ce secret de fabrication. Et pour cause, l’entrepreneur anglais tient à son trésor :Mais cela reste plus abordable qu'un maillot neuf, avec des prix qui oscillent généralement entre 30 et 100 euros sur CFS, et jusque 200 euros pour les pièces les plus anciennes. Sauf pour les maillots portés en match, dont les prix s'envolent de plusieurs centaines à quelques milliers d'euros, et que CFS déniche aussi :La deuxième école a choisi de se simplifier la vie : ce sont ceux qui reproduisent les tricots. Lancé en 1998 aux Pays-Bas, COPA est un des poids lourds du. En France, Bruno Durand, fondateur des Voyages en Ballon se fournit essentiellement chez eux :C’est aussi pour cela que COPA s’est positionné sur ce marché. Le principal enjeu pour les fabricants : négocier des accords de reproduction avec les clubs. Marketing Manager chez COPA, Osin Peltenburg détaille :COPA travaille aujourd’hui avec, entre autres, le FC Barcelone, la Juventus, l'AS Roma, l'Atlético de Madrid, Benfica, Porto, ou Nantes.Une fois l’accord établi, la marque sélectionne les maillots emblématiques du club et les produit elle-même. Côté coût : comptez 60 euros pour un maillot, 80 pour une veste., explique Osin. La qualité, c’est justement ce qui est souvent mis en avant pour ces reproductions. Parfois, c’est même leur raison d’être, comme pour les maillots de la marque française Sport d’Époque , créée en 2007 par les frères d’Argenlieu et qui s'est positionnée sur le haut de gamme (de 100 à 200 euros le maillot). Leur but : raconter un bout d’histoire du sport via des produits made in France., explique Benoît, ancien de chez Nike et Puma. Mais aussi belles soient elles, les reproductions ne font pas l’unanimité chez les collectionneurs, à l’image du Lensois Loïc :Ce qui n’empêche pas leur succès.Chacun son produit donc, mais tous les spécialistes de maillots rétro sont unanimes : depuis quelques années, les ventes explosent., se réjouit Doug. Selon lui, le véritable tournant a été la Coupe du monde 2018 :En France, les frères d’Argenlieu ont eux aussi senti le vent tourner, mais se montrent plus mesurés, tout comme Bruno des Voyages en Ballon :Et à chaque site son best-seller : Manchester United pour CFS, Argentine 86 et les produits Olive et Tom pour pour LVEB. Et parfois des plus inattendus :, s’étonne Doug.Comment expliquer un tel succès pour un vieux maillot des Young Boys de Berne ?, avance Osin chez COPA, comparant cela au retour des chemises bariolées des années 1980 dans les rayons actuels. Un point de vue partagé par tous les acteurs du milieu : le maillot de foot est devenu fashion, grâce à l’essor du sportswear. Et encore plus lorsqu'il est vintage. Pour Bruno, c’est aussi une façon de se démarquer :Enfin, il y a une simple raison : les maillots actuels seraient moins beaux, trop bariolés de publicités. Ce que Doug nuance :Et cette tendance n’est pas qu’européenne, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Du côté de Sport d’époque, le principal marché se trouve outre-Atlantique, affirme Benoît d’Argenlieu :Pour augmenter leur marché, les marques créent donc l’évènement. CFS est ainsi très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec 400 000 followers :, sourit Doug, en se rappelant du #kitsoutchallenge lancé cet automne. Du côté des Voyages en ballon, Bruno mise plutôt sur des tournois avec port du maillot vintage obligatoire :Créer l’évènement permet aussi de casser la routine, alors que cette multitude d’offres réduit parfois le plaisir des collectionneurs., se souvient Bruno. À Lens, Loïc partage ce point de vue :Pour recréer cette ambiance parfois un peu perdue de chineur, Classics Football Shirts ou COPA ont par exemple lancé leurs boutiques physiques., décrit Osin. Mais ce phénomène n’en est qu’à son début, à en croire Doug :Encore un