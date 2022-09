Maignan et Koundé forfaits, Mandanda rappelé

Steve Mandanda a été appelé par Didier Deschamps pour pallier le forfait de Mike Maignan, touché à un mollet lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Autriche jeudi en Ligue des nations (2-0). https://t.co/Q2wkWu86Hb pic.twitter.com/s18lKr9BAY — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 23, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et ça continue, encore et encore.Ce rassemblement de l’équipe de France aura été marqué par le nombre incalculable de joueurs forfaits sur blessure à moins de deux mois du Mondial. Et la victoire face à l’Autriche ce jeudi soir n’a rien arrangé puisque deux joueurs ont rejoint cette liste et ont quitté le groupe, déclarant forfait pour la rencontre face au Danemark prévue ce dimanche, a annoncé la FFF dans un communiqué : Mike Maignan et Jules Koundé. Le premier n’a pas repris sa place à la reprise ce jeudi soir, touché au mollet, alors que le joueur du Barça est sorti en première période, touché aux ischios-jambiers.Si le défenseur central n’a pas été remplacé dans le groupe, c’est le cas du portier de Milan qui va voir Steve Mandanda rejoindre le rassemblement des Bleus, ce vendredi. C’est un retour en sélection pour le Rennais, un an après sa dernière convocation.On ne s'emballe pas Steve, pas sûr que cinq gardiens soient appelés au Mondial.