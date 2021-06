Maicon signe à Saint-Marin

OFICIALMaicon es nuevo jugador del @SPTrePenne. El brasileño llegará para disputar los dos partidos de Europa Conference League.OFFICIALMaicon is now a player of Tre Penne. The Brazilian will play the two Europa Conference League matches. pic.twitter.com/m8YmieRxYw — Juan Manuel San Martín (@SanmaCalcio) June 14, 2021

Au rayon des piges improbables, voici la reine des discounts.Ce lundi après-midi, Maicon s'est ouvert à un nouveau défi : faire passer un tour européen à un club de Saint-Marin. En rejoignant la Società Polisportiva Tre Penne basée à Serravalle, récente troisième du Campionato Sammarinese et commune hôte de l'Euro espoirs 2019, l'ancien latéral droit de l'Inter (39 ans) aura fort à faire : engagée au premier tour de la toute nouvelle Ligue Europa Conférence 2021-22, la SP Tre Penne enchaîne les dérouillées continentales depuis dix saisons maintenant.Celui dont le frère se prénomme sobrement Marlon Brando matérialise ainsi le coup de com' dont rêvait le rival de Tre Fiori en 2019, en proposant des piadinas et un contrat court à Dani Alves, alors tout juste séparé du Paris Saint-Germain. Personne ne sait toutefois si l'engagement du Brésilien au sein de la micro-enclave ira au-delà des deux affiches couperets du premier tour de qualification.Il faudra sans doute dix autres Maicon, un peu plus jeunes et fringants si possible, pour avoir une chance contre un club lituanien ou slovène.