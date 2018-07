Maguire, première réalisation sous le maillot anglais

FL

Un coup de casque qui froisse les ficelles.En reprenant victorieusement au point de penalty un corner d' Ashley Young , le défenseur de Leicester Harry Maguire a ouvert le score à la 30minute en faveur de l' Angleterre face à la Suède , en quarts de finale du Mondial.À 25 ans, et pour sa 10sélection, c'est son tout premier but en équipe nationale. Il devient ainsi le quatrième joueur à marquer son premier but lors d'un match de Coupe du monde à élimination directe, après Alan Mullery David Platt et Rio Ferdinand.C'est aussi le quatrième but de la tête inscrit par les Anglais depuis le début du tournoi.Prince Harry.