Maguire est déclaré

Titulaire surprise en défense centrale lors de cette Coupe du monde, Harry Maguire abat un travail monstre. Et il plante même des buts importants de la tête maintenant.

La surprise du chef

Un bon gros bébé

Par Kevin Charnay

On joue la 30minute de ce quart de finale de Coupe du monde entre la Suède et l' Angleterre Ashley Young lève le bras pendant que Harry Kane distille ses consignes dans la surface de réparation. Le joueur de Manchester United enroule alors un corner parfait. Harry Kane se déplace intelligemment et libère l'espace au point de penalty. C'est Harry Maguire qui s'y retrouve seul et arrive lancé comme une balle pour catapulter le ballon au fond des filets. De quoi exulter. D'ailleurs, le défenseur de Leicester ne se pose pas de question et part tout de suite hurler au bord du terrain pour extérioriser sa joie. Alan Mullery David Platt , Rio Ferdinand et Harry Maguire. Ils sont désormais quatre joueurs à avoir marqué leur premier but en sélection en pleine Coupe du Monde.En même temps, avant ce Mondial, Maguire n’a pas eu souvent l’occasion d’ouvrir son compteur sous le maillot des Three Lions, sachant qu’il n’avait que cinq petites sélections dans sa besace avant le début de la compétition. Appelé pour la première fois au mois d’octobre dernier pour le dernier match des qualifications contre la Lituanie Harry Maguire n’avait donc joué aucun match à enjeu avec la sélection avant le Mondial puisqu’il n’avait disputé ensuite que des matchs amicaux. A 25 ans, le défenseur de Leicester est sorti au dernier moment et à vrai dire un peu de nulle part pour s’imposer dans le onze de départ de Gareth Southgate Harry Maguire est né et a été formé à Sheffield, au bas de l’échelle professionnelle des clubs anglais. Pour sa première saison en pro, il est relégué en League One (troisième division), où il végète pendant trois ans. Puis, il parvient à se faire repérer par Hull City en Premier League, avant de connaître à nouveau une relégation pour sa première saison. Puis tout s’accélère l’été dernier, lorsqu’il signe pour 14 millions d’euros à Leicester . Cette fois-ci, tout se passe bien tout de suite. Après deux mois de compétition où il brille, il rejoint donc la sélection anglaise pour la première fois. Et il termine la saison en ayant joué chaque minute de chaque match de Premier League avec les. C’est d’ailleurs cette régularité qui lui a permis de s’imposer doucement comme un titulaire avec Gareth Southgate . Car il apporte des garanties.Ce parcours un peu compliqué et typique des jeunes anglais bouchés par le nombre incalculable de joueurs étrangers dans les grands clubs se ressent sur sa manière de jouer. Car Harry Maguire est effectivement un défenseur typiquement anglais, dans la plus pure tradition britannique. Entre détermination, volonté et impact physique. Quitte à commettre quelques fautes. 1m94 et près de 100 kg, voilà les mensurations du bébé, qui bouge pas mal de monde au duel. Un profil parfait pour la nouvelle défense à trois de l’ Angleterre . Dans une charnière classique à deux, son profil plus accrocheur aurait pu poser problème. Mais dans cette défense à trois, il peut laisser à Stones le soin de relancer et à Walker celui d’apporter de temps en temps le surnombre. À lui déménager tout le monde tranquillement et claquer des grandes têtes. Pour assouvir ses désirs de vengeance personnels, apparremment.