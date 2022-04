Doucouré et Romanenko (Reims) remportent le concours d’éloquence de la D1 féminine

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Parole à la défense.Magou Doucouré et Tanya Romanenko ont brillé ce jeudi soir sur la scène de l’Olympia, mais avec leurs mots, pas leurs pieds. Les défenseuses du Stade de Reims ont remporté la finale du concours d’éloquence de la D1 féminine. La capitaine de Soyaux Siga Tandia et la Québécoise Marie Levasseur (Fleury) complètent le podium de cette deuxième édition, qui voyait dix joueuses se succéder.Le jury était composé de Brigitte Henriques (présidente du CNOSF), du journaliste de Canal+ Hervé Mathoux, de Thierry Cheleman (directeur des sports de la chaîne cryptée) et des anciennes internationales Laura Georges et Jessica Houara-d'Hommeaux. Ils ont été séduits par la plaidoirie de Magou Doucouré sur le racisme, dont elle a été victime lors d’un match à Lens , début 2022. Tanya Romanenko a elle évoqué le rôle du mental dans un défi, et plus spécifiquement celui de la guerre en Ukraine, son pays natal. Elles succèdent au palmarès à Alice Benoît, à Soyaux l'année dernière et aujourd'hui à Sassuolo.Enfin un trophée qui ne récompense pas que les attaquant(e)s.