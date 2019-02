Magnin, l'heure de la collation

Ludovic Magnin a 39 ans et entraîne le FC Zurich depuis un an, là où il n’a pas laissé une grande trace en tant que joueur. Éternel insatisfait, le Romand est pourtant à la tête du dernier club suisse présent en coupe d’Europe, moins de deux ans après sa remontée en première division. Une belle revanche pour un homme qui a une revanche à prendre sur la vie : « À l’école, j’étais toujours le petit à qui on volait son goûter » .

Travail et discipline

Confiance et ambition

Par Julien Duez

Tous propos de LM recueillis par la NZZ

Lorsque le tirage au sort désignait le Napoli comme adversaire du FC Zurich pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, le quotidien suisseavait titré «» . Une manière élégante de rappeler que lene part pas favori contre le géant de la Botte, mais qu’il y a forcément quelque chose de positif à tirer d’une telle double-confrontation, qu’importe l’issue finale. «» , confiait le président zurichois Ancillo Canepa en décembre dernier. «» , ajoutait-il, en référence à la dernière place à laquelle ont terminé les Young Boys de Berne en Ligue des Champions.Si le FCZ reçoit Naples avec de grandes ambitions, c’est parce qu’il sait qu’il ne doit avoir peur de personne. Parce qu’il n’a rien à perdre et tout à gagner. Actuellement quatrièmes de Super League (leur classement à la fin de la saison dernière), les Zurichois sont loins de l’enfer de la relégation concédée à la fin de l’exercice 2015-2016. Champions de Challenge League dans la foulée, les Bleu et Blanc comptent de nouveau parmi les équipes de haut de tableau. À leur tête, un ancien de la maison : Ludovic Magnin . Pourtant, «» n’a pas particulièrement brillé pendant ces deux saisons qui ont constitué le point d’orgue d’une carrière de latéral gauche international (64 sélections avec la) : «» , résume-t-il simplement. Quelques mois après sa nomination sur le banc de l’équipe première, en février 2018, il remporte la Coupe de Suisse Ses faits d’armes sur le terrain, il les acquiert en Bundesliga avec Brême et Stuttgart (un titre de champion remporté avec chaque club). Mais côté banc, c’est chez les jeunes, son dernier amour, qu’il apprend son nouveau boulot. Sans perdre de temps : «: "désolé chérie, mais on va devoir changer nos plans."Le voilà donc d’abord comme coach individuel, puis adjoint et enfin, huit ans plus tard, entraîneur-principal de l’équipe première, en remplacement d’Uli Forte. Le tout grâce une méthode simple : «» . Deux concepts qui l’intéressent davantage qu’être mis en lumière. «[...][...]Et pourtant, lorsqu’on lui pose la question, Magnin ne rechignerait pas un jour à prendre les rênes d’un club de l’élite allemande. Quoi de plus logique pour celui qui considère Lucien Favre comme son deuxième père ? Cette confiance et cette ambition personnelles font pleinement partie de lui, qu’importe le terrain : «» Comme une manière de concilier ses «» , celle d’entraîneur et celle de père de famille. Si la seconde ne regarde que lui, force est de constater qu’il se débrouille plutôt bien dans la première. Qualifié pour le tour suivant dès la quatrième journée de la phase de groupe, le FC Zurich est la première équipe suisse à rester européenne après l’hiver depuis onze ans !Une performance agréable, mais qui ne pousse pas Magnin à se reposer sur ses lauriers pour autant. Lorsque son FCZ se fait battre sur le fil au match retour (1-0), la qualification est déjà dans la poche. Or, personne n’a vraiment le coeur à la fête. «» , déclarait ainsi le jeune défenseur Kevin Rüegg . Même son de cloche chez son capitaine Alain Nef : « Ludovic Magnin est un homme simple qui veut proposer un beau football qui soit reconnu à sa juste valeur. «» , conclut-il. «» Rendez-vous après la victoire contre Naples