Magnifique ambiance à Londres à quelques heures de la finale

5 hours until kickoff and the England fans are already ready ?(via @rubenmartinweb)pic.twitter.com/0MOeQoQOm8 — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2021

Des renforts arrivent de Picadilly. Et c’est comme ça dans toute la ville. pic.twitter.com/xJzATaPQej — vincent duluc (@vincentduluc) July 11, 2021

Les supporters anglais sont prêts à vibrer, trembler, frissonner, et surtout exulter.Plus que quelques heures d'angoisse avant le coup d'envoi de la finale de l'Euro, entre l'Angleterre et l'Italie à Wembley. Privés d'un match d'une telle envergure depuis 55 ans et la finale du Mondial 1966 remporté à la maison contre la RFA (leur seule finale en tournoi majeur), les supporters anglais sont prêts à donner de la voix. Ils sont déjà plusieurs milliers à s'être rassemblés aux abords de Wembley pour hurler leur soutien aux hommes de Gareth Southgate.C'est même l'ensemble de la ville de Londres qui vibre de toutes parts ce dimanche, au son de «» et autres «» . Après avoir écarté successivement l'Allemagne, l'Ukraine et le Danemark, lespourront compter sur le soutien indéfectible de leur public pour marquer l'histoire de la sélection. En face, seuls 1000 italiens ont été autorisé à rejoindre le Royaume-Uni pour pousser derrière la Nazionale La nuit promet d'être grandiose en cas de victoire anglaise.