Maestro : « On a écrit l'histoire à jamais »

Dimanche, l'équipe de France a remporté à Londres la première eNations Cup de l'histoire, sur FIFA 19, en terrassant l'Argentine en finale. Ce lundi à l'atterrissage de son vol retour, Corentin Thuillier alias « Maestro » , moitié du duo bleu sacré, a agrippé son cellulaire pour revenir sur l’exploit.

Je ne peux pas totalement réaliser encore. C’est incroyable. Il y a de la joie, de la fierté. On a rendu fière la fédé et on a prouvé qu’on pouvait être les meilleurs dans le monde.On a écrit l'histoire à jamais. C'est la première, on a la première étoile de l'eFoot... C'est beau. Il n'y avait pas d'équivalent avant ça : c'est vraiment la première fois que les fédérations se réunissent pour un tournoi. Il y a la Coupe du monde des clubs, mais ce n'est pas la même chose : là, on représente son pays, la Fédération. Il y avait les meilleurs du monde : les meilleures nations, les meilleurs joueurs.On a perdu des points bêtes sur des matchs de poule. Contre l'Angleterre, j'ai un peu fait le con : j'ai mené tout le match, je me fais égaliser à la 88et je perds deux points. On en a aussi laissé filer face à l'Afrique du Sud et la Finlande. Dans un tournoi comme ça, les points sont très importants. Mais on a eu de la chance que la Finlande fasse des matchs nuls contre l'Arabie saoudite, ça nous a qualifiés pour les quarts.Il faut savoir que l'Arabie saoudite, je la place devant le Brésil sur FIFA, parce qu'ils ont le champion du monde en titre (Mosaad « Msdossary » Aldossary) . Ce n'est peut-être pas le cas en football, mais c'est une très très grosse nation sur FIFA. Donc oui, il y avait de tous dans les pays et c'est ce qui fait le charme du tournoi.Il y avait beaucoup d'adrénaline, mais pas trop de pression, parce que c'était déjà inespéré qu'on passe les poules. On savait de quoi on était capable. Moi, je jouais l'actuel numéro un au classement sur « Play » , Nicolas, j'arrive à faire 1-1. Je savais que « DaXe »allait assurer derrière. Lui aussi était face à un grand adversaire, il fallait aller la chercher, mais j'avais une totale confiance en lui.C'est sorti instinctivement lors de ma victoire à Londres il y a une semaine, les gens ont kiffé, ça a fait le tour donc je l'ai gardé. J'adore le joueur, j'apprécie sa mentalité.C'était vraiment bien pour nous car eux venaient de gagner la Coupe du monde, et sachant qu'on avait la nôtre juste après, tout conseil était bon à prendre. On gagne juste après eux, c'est encore plus beau. À FIFA, on les battait, mais ce n'était pas vraiment le but, c'était surtout de l'échange avec eux.Le camp à Clairefontaine, c'était magique car on a vraiment été traités comme des joueurs. On a fait beaucoup de prépa mentale, il faut se préparer à toute sorte de situation. On fait surtout beaucoup de vidéo, et je pense que ça a beaucoup contribué à la victoire. On nous a fait analyser nos erreurs, etc.Il connaît le jeu comme on le connaît. Quand on n'est pas bien à l'aise, ou même quand on l'est, il sait quoi nous dire et à quel moment nous le dire. Ça nous aide vraiment, c'est incroyable. Je pense notamment à Brian qui est derrière nous pendant les matchs.Au début, je jouais pour le fun : on va dire que je ne suis pas un fan de console, mais surtout un fan de foot. Depuis que je suis petit, j'ai toujours joué à FIFA, j'ai pris du niveau, je prends du plaisir à jouer et il faut que ça reste ainsi même si c'est devenu mon travail. Comme je suis de Boulogne-sur-Mer, j'aime bien le LOSC et j'ai joué un an dans leur équipe e-sport : c'est là que ma carrière a débuté, j'ai gagné de beaux trophées. Avec DaXe, on se connaît depuis que j'ai commencé FIFA en compétition vers fin 2017 et on s'est toujours bien entendu. C'est un symbole : si je devais la gagner avec quelqu'un, c'était lui.Tout dépend des tournois dans lesquels je me suis qualifié, mais en ce moment c'est un peu le cas : par exemple j'ai l'Orange Ligue 1 cette semaine et l'eChampions League la semaine prochaine à Manchester. Le circuit marche un peu comme celui du tennis, oui, c'est comparable, on voyage pas mal. Entre les compétitions, je joue chez moi.C'est bien de voir jusqu'où notre discipline peut aller. Réunir 20 fédérations, c'est quand même incroyable. Les pionniers, ce sont d'abord les Bruce Grannec, les Gotaga etc. Ce sont des modèles, des inspirations. De notre coté, on essaie de faire en sorte qu'on se souvienne un peu de nous.Ça va être compliqué car Nicolas a beaucoup de points. On va essayer, mais len'est valable que jusqu'en août. Mais je vais normalement passer deuxième au prochain tournoi que je fais. Le principal, c'est d'être dans les 16 premiers pour participer à la World Cup en août, en individuel. On n'est pas officiellement qualifiés, mais on est sûrs d'y aller. Je n'ai pas perdu un match depuis deux tournois, donc j'y vais pour la gagne, même s'il y a toujours meilleur que soi.