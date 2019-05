Mady Touré : « Génération Foot n'a rien à envier à certains clubs européens »

Fondateur de Génération Foot, qui vient d’être sacré champion du Sénégal, Mady Touré est un homme heureux. Son club se porte bien, le partenariat avec Metz est au beau fixe, et certains de ses anciens joueurs, dont Sadio Mané, Ismaïla Sarr ou les Messins Habib Diallo et Ibrahima Niane, vivent une saison riche et intense.

Propos recueillis par Alexis Billebault

Oui. Avec, en plus deux Coupes du Sénégal (2015 et 2018). Tous les ans ou presque, on gagne un titre. Avec une équipe très jeune. La plupart des joueurs sont arrivés au club quand ils avaient 11, 12, 13 ou 14 ans. L’été dernier, sept joueurs sont partis, mais on a su compenser ces départs, parce que nous avons un très bon vivier. C’est la preuve que nous travaillons bien. On a des structures solides, modernes, qui n’ont rien à envier à certains clubs européens. Et sans structures de qualité, on ne peut pas espérer avoir des résultats.Non. On partait d’une feuille blanche, avec une table, deux ballons et des idées. Nous avons eu la chance de nouer assez tôt (2003) un partenariat solide avec le FC Metz , qui a cru en notre projet ; cela fera en juin 2020 dix-sept ans que cela dure. Plusieurs joueurs sont sortis de Génération Foot, pour poursuivre leur formation à Metz : Sadio Mané, Papiss Cissé, Habib Diallo Ibrahima Niane , etc. C’est une fierté, car tous font de belles carrières, même si certains n’en sont qu’au début. On a une philosophie de jeu à laquelle on tient : pratiquer un football offensif, un principe que nous appliquons à toutes les équipes du club.Non. Nous avons une trentaine de correspondants au Sénégal , mais également dans beaucoup de pays d’Afrique. Dans notre Académie, il y a eu des joueurs venant de Gambie , du Mali , du Cameroun , du Burkina Faso , etc. Il y a du talent sur notre continent. Mais beaucoup de joueurs n’ont pas la chance de bénéficier d’une bonne formation. À Génération Foot, on forme des joueurs, mais avant tout des hommes, puisque tous nos pensionnaires suivent une scolarité normale. Tous ne seront pas footballeurs professionnels...Sadio est pour moi un des meilleurs joueurs du monde. Il réalise une saison fantastique : il peut remporter la Ligue des champions, le championnat d’ Angleterre et la Coupe d'Afrique des nations ! Il joue dans un grand club, mais à mes yeux, il peut aspirer à rejoindre un très grand club, le Real Madrid . Je sais que Zinédine Zidane l’apprécie beaucoup. Son prix ? Pour moi, il vaut 200 millions d’euros ! Barcelone a dépensé 160 millions d’euros pour Philippe Coutinho , sans grande réussite jusqu’à maintenant. Pour moi, et pour beaucoup de gens, Sadio est meilleur. Je ne sais pas s’il ira au Real cet été, mais cela arrivera forcément un jour. Car il peut encore franchir un cap. Il a le niveau pour y aller.Il a fait une bonne saison. Je regrette qu’il soit trop souvent la cible des défenseurs adverses. Isma ïla est un très bon joueur, qui a encore une marge de progression importante. Il n’a pas encore fini sa formation. Il a quitté Metz pour Rennes , ce qui était une première étape. Pour continuer à s’améliorer, il faudra qu’il parte dans un plus grand club lui aussi.Diallo, cela fait quelques années qu’il joue en France . Il fait une superbe saison (23 buts, 4 passes décisives). Son prêt à Brest (janvier 2017-juin 2018) lui a fait beaucoup de bien, et je pense qu’il va faire de bonnes choses en L1. Niane aussi a fait une bonne saison (10 buts, 1 passe décisive). Mais il est plus jeune (20 ans), il n’a pas fini sa formation. Je sais que des clubs s’intéressent à lui. Cela dit, je pense qu’il devrait rester à Metz , où il a encore des choses à montrer.