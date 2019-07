Madagascar, quand le maillot prend

C'est un peuple tout entier qui est prêt à vibrer, ce jeudi soir (21 heures), dans l'espoir de voir Madagascar réaliser un nouvel exploit contre la Tunisie, au Caire, pour rejoindre le dernier carré de la Coupe d'Afrique des nations dès sa première participation. Au pays, la folie générée par ce parcours héroïque est symbolisée par les ruptures de stock des nouveaux maillots, laissant la porte ouverte à de nombreuses contrefaçons.

Hemos visto extraordinarios diseños de los jerseys en diferentes clubes y selecciones de fútbol, pero para mí las que luego diseñan para las selecciones africanas son de las mejores. Ghana, Camerún y el último pertenece a Madagascar, la sorpresa de la actual copa africana pic.twitter.com/RZR1R6NdKc — Jojohnrpk (@johnrappcoeur) 10 juillet 2019

À une époque où ledes maillots de foot s’est imposé comme un enjeu pour les clubs, les sélections et surtout les supporters , il ne faut pas oublier que les liquettes sont aussi sources de galères pour les plus pauvres. Pour beaucoup, il n’est pas question d’accumuler les sponsors ou d’être original, mais tout simplement d’avoir le droit à une tenue correcte pendant les matchs. Madagascar a longtemps connu cette problématique, obligeant le capitaine Faneva Andriatsima à donner de son énergie pour habiller son équipe ces dernières années et faire en sorte de commercialiser les maillots. «» , expliquait le sélectionneur Nicolas Dupuis à l’AFP en novembre 2018., détaillait Andriatsima pour So Foot en juin 2017 » Mais les recherches ont fini par user le joueur emblématique des, qui a finalement réclamé à la présidente de la Fédération de trouver un équipementier au début de l'année 2019. Six mois plus tard, la mission est accomplie et Madagascar s'apprête à jouer dans sa tunique verte un quart de finale de Coupe d'Afrique des nations. Une certaine idée du chemin parcouru.La bonne nouvelle est tombée le 27 avril dernier lors d’une annonce officielle de Béatrice Attalah, la présidente du Comité de normalisation de la Fédération malagasy de football : la marque italienne Garman, basée à Brescia, sera l’équipementier officiel de Madagascar pour la CAN et même jusqu’à la fin de l’année 2019, selon les termes du contrat. La preuve que la sélection nationale est entrée dans une nouvelle dimension après avoir décroché une première qualification historique pour un tournoi continental ou international (en dehors de la Coupe COSAFA). Mieux, Garman, équipant aussi le Burundi, ne s’est pas moqué des Malgaches en rendant hommage à la culture du pays en floquant des symboles sur chaque tunique : « l’avinala » , l’arbre symbolique de Madagascar, « l’Aloalo » , un ensemble de bois sculptés ornant les tombeaux chez les Mahafaly, au sud de l’Île et le fameux zébu. Ainsi, l’équipementier italien a d’abord produit un petit millier de maillots pour satisfaire les supporters à l’approche de la compétition en Égypte.Et les Malgaches n'ont pas attendu l'incroyable parcours despour se ruer sur les nouveaux bijoux du pays. «, se rappelle Renaud Rianasoa Raharijaona, journaliste chez» Sauf que l'achat d'un maillot de foot n'est pas une évidence pour tout le monde dans un pays où le taux de pauvreté s'élevait à 74,1% de la population en 2018, selon la Banque mondiale. «, éclaire Renaud.» Mais cela n'a pas empêché les ruptures de stock.Dans la capitale Antananarivo, comme partout ailleurs dans le pays, les maillots se sont vendus comme des petits pains ces dernières semaines. Et le parcours des nouveaux héros a convaincu le reste de la population, pas vraiment fan de foot habituellement, à s'habiller aux couleurs des. «, se réjouit Renaud.» Mais il a aussi réveillé le marché des contrefaçons, explosant face à la demande grandissante à Madagascar, où tout le monde veut désormais se procurer la liquette malgache.Une pratique récemment condamnée par le Comité de normalisation, sachant que les prix sont beaucoup moins élevés (45 000 ariary pour certains, soit 10 euros) et que la frontière est parfois mince entre le vrai et le faux. «, détaille Renaud.» En attendant, trois cartons de tuniques ont été vendus aux supporters malgaches présents à Alexandrie, le 7 juillet, à l'occasion du huitième de finale contre le RD Congo , et environ 2000 ont été mises en vente ces derniers jours en France. À Antananarivo, les malheureux peuvent toujours se consoler avec des portes-clés, des casquettes, des colliers ou même des sandales aux couleurs des, afin de se préparer à un nouvel exploit, ce jeudi soir (21 heures), face à la Tunisie en quart de finale. Car une chose est sûre : cette sélection de Madagascar n'a rien d'une contrefaçon.