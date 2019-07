Madagascar en quarts de finale de la CAN !

Madagascar (4-3-3) : Adrien - Métanire, Mombris, Fontaine, Razakanantenaina - Anicet, Raveloson (Andrianarimanana, 58e), Amada - Nomenjanahary (Caloin, 88e), Andriamatsinoro (Morel, 107e), Andriatsima (Rakotoharimalala, 111e). Entraîneur : Dupuis.



RD Congo (4-4-2) : Matampi - Mpeko, Mbemba, Tisserand, Ngonda - Moke (Elia, 46e), Mulumbu (Bope , 67e), Maghoma, Akolo (Bolasie, 69e) - Bakambu, Assombalanga. Entraîneur : Ibengé.

Fou, fou, fou, ce Madagascar est complètement fou ! Pour la toute première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire, les Zébus se sont qualifiés pour les... quarts de finale de la compétition. Oui, les quarts de finale ! Au détriment d'une RD Congo éliminée aux tirs au but, les Malgaches poursuivent donc leur aventure totalement dingue.Au bout de neuf minutes de jeu, les Zébus démontrent une nouvelle fois que leur rêve s'est définitivement transformé en réalité. Et que désormais, l'objectif n'est plus de faire bonne figure mais de passer les tours et de rallier la finale. Alors que le quart d'heure n'est même pas atteint, Amada profite du bon boulot de Nomenjanahary pour ouvrir le score. Contre toute attente, comme d'habitude. Mais logique, vu la domination des Malgaches. Sauf que les Léopards, mal rentrés dans la partie, recollent grâce à Bakambu sur un centre de Muzinga. Signe que même contre le cours du jeu, le favori de la rencontre est capable de faire la différence. D'ailleurs, Mbemba est en bonne position pour faire passer son pays devant mais sa tentative passe au-dessus du cadre. Sa nation n'a ni la possession, ni de bonnes statistiques niveau frappes ? Peut-être. Reste qu'elle se montre toujours dangereuse quand elle entre dans la surface de réparation. Du coup, on peut parler d'un match équilibré.À la reprise, Mbemba est le premier à faire frissonner les supporters mais c'est Mombris qui met le feu sur le terrain. Emporté par ses dribbles, le latéral parvient à tirer du gauche... repoussé par Matampi, et mal repris au rebond par Andriamatsinoro. Juste après, Bakambu manque le doublé en même temps que son face-à-face devant Adrien. Mais qui donc sera l'auteur du prochain pion ? Réponse : Andriatsima. Malgré une occasion d'Assombalonga, un penalty réclamé par Bakambu et un sauvetage de Mbemba sur Andriamatsinoro, l'attaquant de Madagascar fait trembler les filets d'une tête plongeante consécutive à un centre de Métanire. Les Malgaches commettent alors l'erreur de se regrouper derrière, alors que le tableau d'affichage affiche encore un bon quart d'heure à jouer. Résultat : tout en puissance, Mbemba fait (enfin) mouche juste avant le temps additionnel et envoie les deuxen prolongation. Qui démarre par une intervention d'Adrien pour éviter un but rocambolesque, et qui dessine un ascendant psychologique en faveur des Congolais. N'empêche que Métanire donne du boulot à Matampi entre des frappes de Mbemba (grosse parade d'Adrien), de Maghoma ou de Bakambu. Vient alors l'entrée de Morel, qui répond présent face à Bakambu et Elia pour empêcher l'élimination.Jusqu'aux tirs au but... et la qualification de l'hallucinant outsider.