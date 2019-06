Madagascar dompte le Nigéria, la Guinée qualifiée

Madagascar (4-3-3) : Adrien - Mombris, Fontaine, Razakanantenaina (Randrianarisoa, 73e) Métanire - Ilaimaharitra, Andrianantenaina, Amada (Raveloson, 86e) - Nomenjanahary, Andriamatsinoro, Andriatsima (Gros, 62e). Sélectionneur : Nicolas Dupuis.



Nigéria (4-2-3-1) : Ezenwa - Aina, Blogun, Troost-Ekong, Awaziem - Etebo, Ogu (Ndidi, 46e) - Musa, Obi Mikel, Kalu (M.Simon, 73e) - Ighalo. Sélectionneur : Gernot Rohr.

Burundi (4-2-3-1) : Nahimana - Nduwarugira, Nsabiyumva, Ngandu, Nizigiyimana - Bigirimana, Kwizera - Shabani, Mustafa (Duhayindavyi, 17e), M.Amissi (C.Amissi, 57e) - Abdul Razak (Berahino, 73e). Sélectionneur : Olivier Niyungeko.



Guinée (4-2-3-1) : Koné - Sylla, Falette, Seka, Direstam - A.Diawara, I.Cissé - I.Traoré, Kamano (A.Bangoura, 63e), Yattara (J.Kanté, 79e) - S.Kaba (M.Camara, 85e). Sélectionneur : Paul Put.

Après une minute de silence pour l'ancien international congolais Pierre Ndaye Moulamba, les deux équipes partent à l'assaut de la première place du groupe. Favoris de la rencontre, lessouhaitent prendre le jeu à leur compte. Obi Mikel met une première pression à la défense malgache, puis Ahmed Musa envoie un coup franc dans les nuages. En guise de réponse, les Zébus vont parvenir à prendre les devants au tableau d'affichage grâce à une erreur de relance adverse, ponctuée par la réalisation de Lalaina Nomenjahary (13, 1-0). Prise au dépourvu, la sélection nigériane tente de réagir par Musa, mais son dribble sur Melvin Adrien est trop long pour lui permettre d'effacer le gardien et égaliser. En deuxième période, l'entrée de Wilfried Ndidi s'avère plus fatale qu'efficace : le coup franc de Charles Andriamatsinoro est dévié par le milieu de Leicester City dans la lucarne gauche du Nigéria (53, 2-0). Sonnés après ce deuxième but, les hommes de Gernot Rohr vont s'avouer vaincus. Madagascar prend la première place du groupe B pour sa toute première participation en CAN, et le Nigéria se contente de la place de dauphin. Énorme sensation !Une petite erreur peut amener à de grosses conséquences, et Christophe Nduwarugira en sait quelque chose. Suite à une passe en retrait mal négociée vers son gardien, l'arrière gauche du Burundi agrippe Mohamed Yattara pour l'empêcher de filer seul face au gardien. Résultat : carton rouge au bout de douze minutes de jeu, et la Guinée se retrouve en supériorité numérique. De quoi permettre au Syli de prendre les commandes du match ? Pas du tout, puisque Pierrot Kwizera oblige Ibrahim Koné à une belle claquette. Cependant, l'intenable Yattara va tout de même parvenir à ouvrir le score en reprenant un premier tir de François Kamano repoussé par la défense (25, 0-1). Bien en jambes, le buteur de l'AJ Auxerre va même doubler la mise sept minutes après le retour des vestiaires (52, 0-2). Costauds, les Guinéens parviennent à gérer la fin de match sans se faire de frayeur. La Guinée se qualifie pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes, et le Burundi dit au revoir à la CAN sans avoir inscrit le moindre but dans la compétition.