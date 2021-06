Macédoine Direction

Salade complexe

Par Julien Duez, à Skopje Photos : JD et IconSport.



De la qualification historique de la Macédoine du Nord à l’Euro 2020, le 12 novembre dernier face à la Géorgie, Magdalena Spasovska garde avant tout en mémoire une image qui a fait le tour du pays : celle de Goran Pandev enlaçant Eljif Elmas. Une scène de joie qui n’a a priori rien d’exceptionnel, mais qui, symboliquement, vaut mille mots. Et pour cause :, sourit la jeune femme entre deux gorgées de café. À quelques mètres de la terrasse où elle reçoit, se trouvent les bureaux de Takt, une ONG qu’elle préside et dont la mission principale est de se servir du sport pour bâtir des ponts entre les communautés. Magdalena sait donc de quoi elle parle. Et c’est tant mieux, car vu de l’extérieur, la Macédoine du Nord est un pays qui ne dit pas grand-chose aux étrangers. Tout au plus sait-on qu’il s’agit d’un État balkanique, indépendant depuis 30 ans après avoir été une république constitutive de la Yougoslavie socialiste et que son appellation a officiellement été modifiée en 2018 afin d’apaiser les tensions qui l’opposaient à son voisin grec, lequel revendique l’usage exclusif du nom « Macédoine » .Mais au fond, que sait-on des Macédoniens eux-mêmes ?, déroule Magdalena :Un mélange de peuples qui prouve que la Macédoine porte bien son nom, en tout cas si l’on se réfère à l’analogie culinaire qu’on lui prête en français. Un mélange inégalement réparti aussi, à l’image des autres populations qui constituent le reste des Balkans occidentaux : pour faire simple, les Slavo-Macédoniens représentent environ 65% de la population, les Albanais, un peu moins de 25% et le reste se partage les miettes.Un déséquilibre qui s’est logiquement retrouvé au sein même de l’équipe nationale de football., confirme Ivan Anastasovski, maître de conférence à l’université Saints-Cyrille-et-Méthode de Skopje.Et le professeur Anastasovski de rappeler la complexité du concept d’identité au sein des États balkaniques, qui plus est pour un citoyen d'Europe occidentale lambda :Pour schématiser, on pourrait établir un parallèle avec ces Flamands qui, bien que détenteurs d’un passeport sur lequel est inscrite la mention « nationalité belge » , préfèrent se définir comme « Flamands » , plutôt que comme « Belges » . Illustration avec Faton Zylbehari, journaliste sportif qui officie également comme attaché de presse de la fédération macédonienne de football (FFM) et du KF Shkëndija, récemment sacré champion de D1 et basé à Tetovo, la capitale informelle de la communauté albanaise :Quand on rappelle à Faton que la Macédoine du Nord s’apprête à disputer son premier tournoi international, on serait naïvement tenté de lui demander quel pays il supportait par le passé. Une question à laquelle l’intéressé répond tout de go :Cependant, cette double identité ne concerne pas que l’ethnie albanaise., abonde Ivan Anastasovski.Pourtant, le but de Pandev face à la Géorgie a fait entrer le pays dans une nouvelle dimension., rembobine l’universitaire.Plus fort encore, la sélection aurait, malgré elle, aidé à faire émerger une identité nationale dont les contours étaient jusqu'alors relativement flous. Et celle-ci se veut désormais profondément inclusive, réparant ainsi pas à pas les erreurs du passé.Contrairement aux autres ex-Républiques yougoslaves, la Macédoine est la seule dont l’indépendance n’a pas été suivie d’une guerre inter-ethnique. Aujourd’hui, à défaut de vivre en parfaite harmonie, les différentes communautés cohabitent dans une relative indifférence. Cela n’a pas toujours été le cas. En juillet 2001, faisant suite à la guerre du Kosovo, des milices albanaises se lancent dans une insurrection armée, et le pays est sur le point de basculer dans la guerre civile. Mais une solution à la crise est trouvée sept mois plus tard à travers les accords d’Ohrid (une station balnéaire située à la frontière albano-macédonienne), qui, grâce à une médiation de l’Union européenne et des États-Unis, permettent aux minorités nationales d’obtenir davantage de place dans la société dès lors qu’elles représentent plus de 20% de la population. Une seule répond aujourd'hui à ce critère : la minorité albanaise, dont la langue bénéficie aujourd’hui d’un statut officiel., analyse Magdalena Spasovska, elle-même appartenant à l'ethnie slavo-macédonienne., regrette cette Skopjote de naissance.Sur le plan du ballon, et pour poncer une nouvelle fois l’adage selon lequel le football est le miroir de la société, les accords d’Ohrid sont venus casser progressivement le caractère quasi exclusivement slavo-macédonien de la sélection nationale., pose Ivan Anastasovski.Et le professeur de rappeler que l’identité nationale est plurielle, loin de la politique ultra-nationaliste menée par le parti VMRO-DPMNE, resté au pouvoir pendant plus d’une décennie avant d’être remplacé en 2017 par les socio-démocrates pro-européens du SDSM, le parti de l’actuel Premier ministre Zoran Zaev.Preuve que l’équilibre des forces est en train de changer au sein de la société macédonienne, la présence de trois clubs albanophones dans le top 4 du classement du dernier championnat.s’exclame Anastasovski. L’élection de l’Albanais Muamed Sejdini à la tête de la fédération en 2018 (avant d’être réélu pour quatre ans au mois de mars dernier) laisse à penser que le football macédonien constitue un véritable moteur d’intégration au sein de la société., claironne Faton Zylbehari."Macédoine du Nord""Macédoine"En attendant, le chantier est loin d’être terminé. Si le football peut se targuer d’être un exemple en matière d’identité et de développement, les autres disciplines ont encore du mal à suivre :, illustre Magdalena Spasovska., abonde Ivan Anastasovski.À cela s’ajoutent d’autres problématiques extra-sportives dans lesquels le pays est toujours englué : parmi elles, l’adhésion à l’Union européenne, les 16% de chômeurs et les rumeurs selon lesquelles un quart de la population aurait quitté le pays depuis le dernier recensement effectué il y a vingt ans. Autant de plaies que l’Euro 2020 pourrait venir panser le temps d’un été.Pour tout le monde, ou presque :Posé dans le call-center skopjote où il travaille pour le compte d’une société allemande, Arben ne mâche pas ses mots. Quand il ne répond pas au téléphone assis derrière son bureau, le jeune homme officie comme capo des(les contrebandiers en VF), le groupe ultra du KF Shkupi, le club albanophone de Skopje. Pour Arben, comme pour les membres de son groupe, seule compte la Grande Albanie, un territoire ethniquement homogène et qui engloberait des parties du Monténégro, du Kosovo, de la Serbie, de la Grèce et de la Macédoine.Arben le reconnaît cependant, la sélection a réussi à unifier la population. Mais en partie seulement. À l’échelle des clubs, les différences ethniques restent palpables, et il y a fort peu de chances qu’un Slavo-Macédonien ne se mette à suivre une équipe albanaise et inversement. Qu’à cela ne tienne, les conquêtes d’Alexandre le Grand ont duré plus d’une décennie. Goran Pandev et ses soldats ne sont plus à ça près.