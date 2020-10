Niang, l'impossible pardon ?

Non, M'Baye Niang n'a pas changé. Après avoir réussi à relancer sa carrière au Stade rennais, le joueur de 25 ans a préféré passer son confinement et son été à faire des appels du pied à l'Olympique de Marseille pour organiser son départ du SRFC. Seulement, le feuilleton s'est terminé par un prêt avorté à Saint-Étienne, et l'attaquant sénégalais se dit maintenant décidé à reconquérir son monde en Bretagne pour retrouver sa place. Bon courage.

Le Yin et le Niang

Opération reconquête et refus de la concurrence

Par Clément Gavard

L'aventure de M'Baye Niang au Stade rennais aurait pu se résumer à une image, un symbole : cette glissade sur la pelouse du stade Benito Villamarin, un soir de février 2019, après le but de la qualification historique du club breton en huitième de finale d'une Coupe d'Europe. La scène gravée dans la mémoire de chaque supporter rennais, présent à Séville ou non, aurait pu suffire à faire de l'attaquant sénégalais une idole à jamais respectée sur les bords de la Vilaine. Mais dans la carrière de Niang, les belles histoires ne durent jamais trop longtemps. En fin de semaine, le joueur de 25 ans a pris la route du Forez pour acter un prêt surprenant à Saint-Etienne, avant que l'affaire ne capote et que l'ancien buteur de l'AC Milan ne soit contraint de faire son retour en Bretagne. «, a confié Niang àquelques heures après que l'ASSE n'informe dans un communiqué de la fin des négociations.: c'est loin d'être gagné.Niang n'a pas attendu l'automne pour commencer à brouiller les pistes. Visiblement pas emballé par la perspective de disputer la Ligue des champions avec le club qui a redonné de la couleur à sa carrière, l'attaquant n'a cessé de déclarer sa flamme à l'OM au printemps. Des appels du pied sans aucune subtilité et un premier manque de respect envers le SRFC, la saison n'étant à ce moment-là pas encore officiellement terminée. Résultat, Marseille n'a pas eu les moyens de s'offrir le buteur rennais - transféré définitivement chez les Rouge et Noir contre 15 millions d'euros l'été dernier -, qui n'aura pas arrêté de chercher une porte de sortie pendant le mercato. «, admettait le principal intéressé dans l'interview lunaire du week-end.» Un discours de façade ou une volonté réelle de se remettre tout le monde dans la poche dans la capitale bretonne ?Première difficulté pour le héros de Séville : regagner la confiance du public rennais, capable de pardonner mais aussi d'être très rancunier. Romain Alessandrini, auteur d'un caprice encore plus grossier pour rejoindre l'OM en 2013, s'en souvient très bien. En plus des habitués du Roazhon Park, Niang va devoir reconquérir ses dirigeants. Au moment de faire le bilan du mercato la semaine dernière, le président Nicolas Holveck, serein sur quasiment chaque point abordé, n'avait pas réussi à masquer son agacement quant à la situation du finisseur rennais : «» Trois jours plus tard, le bonhomme était à l'Étrat pour finaliser son prêt, en accord avec les dirigeants du SRFC, à l'ASSE. La preuve que dans les bureaux de la Piverdière, les têtes pensantes du projet rennais étaient prêtes à écrire l'histoire de cette nouvelle saison sans leur meilleur artilleur (29 buts, 9 passes décisives à Rennes).La suite de l'aventure rennaise de Niang dépendra sans doute beaucoup de Julien Stéphan. Très proche de l'ancien président Olivier Létang, l'attaquant ne peut pas oublier qu'après des premiers mois catastrophiques à Rennes, son regain de forme aura coïncidé avec l'arrivée du technicien breton sur le banc pour remplacer Sabri Lamouchi. «, raconte Niang dans» Des jolis mots avant un coup de pression à peine déguisé : «» Ou à M'Baye de se remettre au boulot en se faisant petit pour retrouver dans un groupe qui marchait jusque-là très bien sans lui.À son poste, Niang doit maintenant faire face à la concurrence féroce de Serhou Guirassy. Depuis son arrivée à Rennes, le nouveau buteur titulaire a pu déployer toute sa panoplie pour convaincre les sceptiques, et rappeler pourquoi Stéphan n'avait d'yeux que pour l'Amiénois pendant l'été. Dans un tel contexte, difficile pour Niang d'espérer redevenir aussi facilement le numéro un, voire le numéro deux à la place d'Adrien Hunou dans le 4-3-3 utilisé par le coach breton cette saison. Réponse de l'international sénégalais : «» Un drôle de discours sorti de la bouche d'un drôle de joueur, décidément insaisissable et incapable de s'épanouir trop longtemps dans la stabilité. «, expliquait Stéphan sur RMC deux jours avant que le prêt ne soit officiellement avorté.» Problème : le mercato est de retour dans moins de trois mois. D'ici là, il n'est pas certain que Niang se soit trouvé une passion pour la stabilité.